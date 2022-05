Lluvia de críticas a Jacky Bracamontes por maquillar a sus hijas como adultas

La actriz mexicana Jacky Bracamontes es muy querida y respetada en el mundo del espectáculo. Sin embargo, luego de mostrar a sus hijas, maquilladas como si fuesen adultas, le llovieron cientos de críticas en las redes. Y es que, según sus seguidores, los niños no deberían seguir ningún tipo de canon de belleza y al parecer la mexicana, no cree lo mismo.

Jacky Bracamontes es una modelo y actriz muy guapa. Incluso, vale recordar que se hizo conocida tras ganar el concurso nacional Nuestra Belleza México en el año 2000 y luego concursó en Miss Universo 2001. Quizás por ello, es que prefiere que sus pequeñas hijas se vean tan espectaculares como ella y esta vez, las mostró orgullosa con un exceso de maquillaje sin importarle la edad de las pequeñas.

Las redes estallaron: Jacky Bracamontes maquilló a sus hijas en exceso

Fue para una ocasión especial donde la también conductora Jacky Bracamontes creyó que sería una muy buena idea maquillar a sus hijas como adultas y compartir el resultado en sus redes sociales. Pero claro, nunca se imaginó la cantidad de críticas que podría llegar a recibir y es que, en su cuenta de Instagram, se vio a las pequeñas, lucir mucho más grandes de la edad que realmente tienen.

Así fue como las hijas del también piloto Martín Fuentes se veían con un interesante exceso de maquillaje como si fueran parte de una alfombra roja. No obstante, vale aclarar que, a pesar de ello, se veían muy contentas porque son bellísimas.

Fueron precisamente los usuarios y fanáticos de Bracamontes quienes no tardaron en demostrar su descontento y tacharla como “exagerada”, además de que señalaron que la actriz sexualizaba a sus hijas sin necesidad.

En las imágenes que compartió la modelo, escribió: “Parece que traen filtro de los que maquillan… pero nooo! ¡Es hair and makeup de Lauras Barcelo! ¡Ellas estuvieron soñadas en su show de baile! My girls Dance show. Siento raro de verlas tan maquilladas, pero en el teatro se veía increíble”.

Para algunos, probablemente fue una frase conmovedora y de orgullo de una madre feliz. Para otros, incluidas las imágenes, causaron mucha polémica.

Jacky Bracamontes se defendió de las críticas

Ante la lluvia de críticas, Jacky Bracamontes dejó muy claro que las maquilló especialmente para una presentación. Incluso, aclaró que para ella también se veía raro verlas así, pero desde abajo del escenario todo era distinto.

Como sus más de 7.7 millones de seguidores no tardaron en criticarla, la modelo y actriz decidió hacer esa aclaración en el feed de su publicación, pero no quiso sumar más comentarios a todos los dichos.

Mientras que muchos consideraron que las niñas no deberían estar maquilladas con ese tipo de productos en su cara, ya que les lastima su piel porque están hechos para mujeres más adultas, Jacky pidió que solo consideren que era para un show. Las hijas de Jacky Bracamontes maquilladas como adultas.

Sin importarles si era para un show o no, la mayoría de los comentarios fueron que podrían seguir luciendo como niñas de su edad sin necesidad de que exagerara con tanto maquillaje:

“Siiii está raro!!!! a mí no me late tanto el maquillaje para su edad”, “Que bellas, pero no había necesidad de TANTO maquillaje, ¿qué paso con el maquillaje sencillo que les ponen a las niñas para esos eventos?” y “Tus niñas son hermosas, pero a mí no me gustan las niñas maquilladas” fueron algunas de las tantas críticas que dejaron sus fans en los comentarios.

Asimismo, vale destacar que hubo también algunos que salieron en su defensa y la apoyaron: “Les dejo un consejo ‘no son sus hijas no son su problema'” y “Lean antes de ponerse a opinar tonteras” entre otros.

Y tú, ¿estás de acuerdo con las críticas que recibió Jacky Bracamontes?