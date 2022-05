La foto con un body tejido que Kylie Jenner tuvo que eliminar por las críticas

Kylie Jenner es considerada la reina de Instagram. El pasado enero le sacó la corona a Ariana Grande y a Selena Gómez y se convirtió en la primera mujer en tener más de 300 millones de seguidores en la mencionada red social. Además, y pese al escándalo del 2020 donde Forbes la sacó de su lista de millonarias, ha cosechado fortuna para su tan corta edad: tiene tan solo 24 años.

Cada publicación que realizada en su mencionado perfil rápidamente se viraliza y se llena de miles y miles de comentarios y “likes”, pero también es ahí donde ha sabido generar cientos de polémicas. Siguiendo esa línea, hace algunos días atrás y luego de anunciar que le cambiaría el nombre a su bebé recién nacida, la menor del clan Kardashian utilizó su llegada social para dar pistas sobre su nueva elección y nuevamente la noticia la convirtió en la protagonista de los diversos portales digitales.

Kylie Jenner y Travis Scott.

El segundo hijo de Kylie Jenner y el rapero Travis Scott nació el pasado febrero. En aquel entonces anunciaron que se llamaría Wolf Webster. Sin embargo, un mes después, tomaron la decisión de dar marcha atrás en su elección debido a que no sentían que el singular apelativo le quedara bien: “Para su información, nuestro hijo ya no se llama Wolf. Realmente no sentimos que fuera él. Sólo quería compartirlo porque sigo viendo a Wolf en todas partes”.

En la reciente publicación, la mediática escribió junto a una postal la frase “sólo yo, Storm y coconut viajando juntos por el mundo”, refiriéndose a su hija mayor, Stormi y a su bebé, dejando en evidencia la pista sobre su nuevo nombre que aún se desconoce. Pero lejos de su costado maternal y de todo el entorno familiar tan popular que la rodea, en esta ocasión la empresaria se convirtió en noticia por otro motivo.

Lo que sucedió fue que Kylie publicó una promoción de su nueva línea de cosméticos, “Lavender”. Para dicha ocasión, utilizó unas imágenes en las que aparece ella misma luciendo un body lila tejido, que tiene una sola manga. Aunque como es habitual muchos la llenaron de halagos, no pasó desapercibido el exceso de retoque que utilizó en aquella postal.

“¿Dónde están sus rodillas?”, “Esto está más editado de lo normal”, fueron algunos de los comentarios que cuestionaron el uso de Photoshop que había hecho Kylie Jenner. Por ese mismo motivo, rápidamente la estrella de Instagram decidió eliminar la publicación y hacer como si nada había pasado. Minutos más tarde volvió a publicar otra, pero con menos retoque.

La imagen que fue duramente criticada.