Harry Styles cantó sobre el escenario ‘22’ de su ex, Tylor Swift, y sorprendió a todos

Por suerte no existen cláusulas ni leyes que prohíban llevarse bien o tener lindos gestos con las ex parejas. Es cierto que no todos los vínculos terminan en buenos términos pero algunas logran cortar la relación por lo sano y deseándole lo mejor al otro para poder seguir adelante sin rencores ni heridas.

Un ejemplo podría ser Harry Styles quien se encuentra viviendo una de sus etapas más grandiosas a nivel profesional. El pasado 20 de mayo lanzó al mercado su tercer disco solista, Harry’s House, que se convirtió en todo un éxito de ventas acumulando sólo en su edición vinilo más de 146 mil copias vendidas en los tres primeros días desde su lanzamiento, rompiendo un récord de ventas que antes le pertenecía precisamente a su ex pareja, Tylor Swift.

Harry Styles en concierto.

Además, Harry ya comenzó su gira llamada Love On Tour 2022, con la que recorrerá una gran cantidad de ciudades de todas partes del mundo hasta marzo de 2023. Esta semana, en uno de los conciertos de su gira en Londres, Styles consiguió despertar los gritos del público, algo completamente normal en sus conciertos, pero esta vez los sobresaltó de manera inesperada.

Y es que el intérprete de As it was, que ya se convirtió en uno de los grandes éxitos del año con más de 500 millones de reproducciones en Spotify, sorprendió a los asistentes cuando, en un momento de la noche, se enteró que una de sus fans cumplía 22 años y, automáticamente, comenzó a cantar una frase de las canciones más icónicas de su ex pareja, la estadounidense Taylor Swift.

“I’m feeling 22”, Harry Styles canta una frase de ‘22’ de Taylor Swift durante el concierto que ha tenido hoy en Londres. @HStylesSP pic.twitter.com/86Hpp3o82W — Taylor Swift España (@taylorswiftes_) May 24, 2022

“I’m feeling 22” se escuchó cantar a Harry Styles en uno de los múltiples videos que lograron recoger este momento y que fue compartido en todas las redes sociales. Eligió una frase corta pero de gran repercusión, en gran parte por la historia personal que une a estos dos artistas.

Había una vez una historia de amor

La relación entre Taylor Swift y Harry Styles duró solo algunos meses, entre finales de 2012 y principios de 2013, una relación sobre la que ambos han hablado muy poco en los medios de comunicación pero que se dice inspiró algunas canciones del álbum 1989, concretamente Out of the woods y Style, cuyo título comparte una gran similitud con el apellido del cantante.

Después de casi diez años los hemos visto coincidir en diferentes eventos y compartir palabras de admiración mutua, como en el caso de la 63ª edición de los Premios Grammy, donde Taylor Swift hacía historia al convertirse en la primera artista femenina en ganar el Grammy a Mejor Álbum del año por Folklore y donde Harry Styles recibía el primer Grammy de su carrera, consiguiendo el galardón a Mejor Interpretación Vocal con su canción Watermelon sugar.