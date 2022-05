Las fotos desconocidas de Travis Fimmel, la estrella de Vikingos

Travis Fimmel alcanzó gran fama internacional al ponerse en la piel de Ragnar Lothbrok, el famoso guerrero de la serie Vikingos. Sin embargo, pese a que su aspecto físico lo podría relación con un escandinavo, el actor nació en Australia en 1979.

Aunque su reconocimiento vino aparejado con el éxito de las cuatro temporadas de la producción, antes cosechaban una extensa carrera pero con algunas diversificaciones impensadas.

Travis Fimmel como Ragnar.

En un comienzo, cuando terminó el colegio, Travis Fimmel quizo cumplir su sueño de ser jugador de fútbol profesional. Se instaló en la ciudad de Melbourne para jugar en el St. Kilda Football Club de la Australian Football League, pero un accidente de moto días previos al inicio de la temporada lo alejaron totalmente de esa posibilidad.

Ahí su vida cambió radicalmente. Se mudó un tiempo a Tailandia y luego a Londres, donde comenzó a trabajar de bartender y un agente de artistas lo encontró. Se trata de David Seltzer, quien se convirtió rápidamente en su manager al poder ver que en su rostro y en su actitud se encontraba un gran talento.

Sus primeros pasos en el mundo del espectáculo Travis los dio de la mano del modelaje. En 2001 fue modelo de Calvin Klein y firmó un contrato para una agencia de modelos dado que tenía un cuerpo muy tonificado, algo que en los cánones de belleza de esa época era lo “elegido”.

Un año después, la revista People lo catalogó como uno de los “solteros más sexies del mundo”. Esto lo llevó a convertirse en portada de diversas revistas internacionales. Mientras eso sucedía, Travis Fimmel se ocupó de formarse con la prestigiosa coach actoral Ivana Chubbuck en Los Ángeles, sabía muy bien que no quería ser solamente un modelo. Buscaba más.

Travis Fimmel como modelo de Calvin Klein.

Luego de dos años se animó a dejar la timidez de lado y comenzar a apostar a su talento presentándose en castings. Fue así que quedó seleccionado para un video de Jennifer Lopez, el de la canción I’m real, y luego para el de Someone to call my lover de Janet Jackson.