Se vendió la guitarra con la que Liam atacó a su hermano Noel Gallagher la noche que Oasis se separó

Una frase muy popular reza “los hermanos sean unidos porque es la ley primera”. Los Gallagher no deben haberla escuchado o, simplemente jamás fueron muy fanáticos de las reglas porque su vínculo irreconciliable parece mantenerse intacto y sin ganas de dar marcha atrás. La trayectoria de la banda Oasis llegó a su fin una noche de agosto en 2009 cuando los hermanos Liam y Noel Gallagher se enroscaron en una discusión mientras esperaban su turno para subir al escenario en el Festival Rock en Seine de París, Francia.

La mayoría de los hermanos suelen tener discusiones todo el tiempo pero al rato se pasa la ofuscación. Aunque no era la primera vez que se peleaban los Gallagher, aquella noche la situación se salió de control: los rumores siempre han asegurado que Liam bromeó con que Noel no era el verdadero padre de su hija Anais y que el aludido reaccionó abalanzándose sobre él.

En un momento, en medio de la discusión, Liam atacó a Noel con una de sus propias guitarras y ese instrumento se subastó a través de la galería Artpeges con un precio inicial de 125 mil libras o 150 mil dólares.

Liam y Noel Gallagher.

Desde el primer momento se esperaba que la Gibson ES-355 de color rojo alcanzara una suma considerable porque se trata de una "pieza de culto" en la historia de la música moderna. Sin embargo, la puja superó todas las expectativas porque el nuevo dueño de la guitarra pagó por ella 325 mil libras o 385 mil dólares.

Desde que Liam tomó esa guitarra como si fuera un arma, Noel que fue el primero en renunciar a su compromiso con la banda y abandonó Oasis unas horas más tarde, sostiene que ninguna suma de dinero conseguiría convencerlo para reunirse de nuevo con su hermano.

Por su parte, Liam Gallagher sigue firme haciendo música y en pleno contacto con sus fans. En estos momentos está dándole los últimos detalles a su tercer álbum de estudio en solitario C’mon you know, el cual parece tener un sonido pop rock que lo ha llegado a caracterizar en su carrera. Recientemente, el músico visitó el programa británico Later with Jools Holland donde presentó su canción inédita Worlds in need.

Liam Gallagher.

El músico fue elegido para amenizar el segundo episodio de la nueva temporada del prestigioso show de la BBC. Desde 1992, el programa se ha distinguido por mezclar música en vivo y entrevistas con las nuevas propuestas, así como las leyendas musicales. Por la pandemia, el formato original cambió, pero en 2022 los invitados musicales están en la misma habitación.

Algunos fans ya habían tenido el honor de escuchar el tema inédito, ya que el cantautor inglés la interpretó el mes pasado durante un concierto íntimo, que estuvo compuesto de 17 canciones, en Blackburn, condado de Lancashire, Inglaterra.