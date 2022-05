Emilio Azcárraga le respondió a Eugenio Derbez sobre el supuesto veto de Televisa

Luego de que Eugenio Derbez asegurara que los rumores de un supuesto veto por parte de la cadena Televisa eran cierto, Emilio Azcárraga, presidente de la compañía acusó recibo de las aseveraciones y respondió de manera contundente al actor.

Según lo dicho por Derbez, la cadena lo vetó por apoyar la campaña “Sálvame del tren”, cuyo objetivo es concientizar al gobierno de México sobre los daños ambientales de la construcción del “Tren Maya”, proyecto del presidente mexicano Manuel López Obrador. “De repente los reporteros me dicen que tienen prohibido entrevistarme. No me dijo ninguna personalidad, sino gente de abajo, de que había un rumor rondando y me cancelaron entrevistas”, explicó el actor. “Mande un mensaje a la compañía. Me quisieron dorar la píldora y dije ‘no, ya mejor no’. Yo no trabajo para Televisa México, trabajo para Univisión, para VIX. No me han dado la razón exacta, pero quiero entender que es por el Tren Maya”, aseguró Derbez.

Emilio Azcárraga utilizó su cuenta de Twitter para enviarle un mensaje a Eugenio Derbez

Tras estas declaraciones, el directivo del Grupo Televisa utilizó su cuenta de Twitter para negar públicamente que la relación entre Derbez y la compañía se deba a su postura sobre la polémica construcción que tiene planeada el político mexicano. Además, dejó al descubierto la supuesta verdadera razón del conflicto entre el actor y el Grupo Televisa, que según Azcárraga, no tiene nada que ver con el controversial proyecto del tren.

“Neta @EugenioDerbez, antes de decir que estás vetado, pregúntame, caon. De otra manera voy a pensar que no eres un cuate normal. Óigame, no, óigame no. Lo que declaraste sobre un supuesto veto de Televisa, fue horribleee”, escribió el directivo imitando el hablar de uno de los personajes más icónicos del actor. “Te mando todo, todo lo que me sobra. Tú y yo sabemos que la verdadera razón es que estás enojado porque quieres que te regalemos nuestros derechos de “La Familia Peluche”. Ta cooootale mi chavo”, continuó el presidente de la compañía.

Derbez respondió con dureza a la contestación de Azcárraga

Derbez no se quedó callado y respondió duro y directo a la contestación de Azcárraga. “Neta @ezcarraga antes de decir que no estoy vetado, mejor tú “pregúúúúntame” a mí, con. Además, tienes mi número, ¿para qué responderme públicamente? ¡Ya nos exhibiste!!!!! ¿Por qué no eres un directivo normal?, retrucó Eugenio en su cuenta de Twitter.

El actor explicó que fue justamente después de la entrevista que publicó el directivo cuando efectuó su veto, ya que ningún programa de la empresa lo incluyó en su programación durante la promoción de su nueva película “The Valet”, y que las entrevistas previamente agendadas, fueron canceladas.

"Yo sé que tú me quieres mucho (y yo te quiero aún más), y sé que tú serías incapaz de hacerme eso, así que me queda claro que no fuiste tú. Pero entonces diles ahí en tu empresa "¡qué alguien te explique!"', escribió el actor. "Ah, y de los derechos de la Familia Peluche, diles que no sean así, "que alguien te explique" también ese punto. Yo sé que te va a sonar "horrible, horrible", pero yo soy el dueño de los personajes y del concepto, Televisa solamente del nombre. ¡Perdón amigo!", finalizó Derbez.