Dayanara Torres habló del difícil momento que vivió con sus hijos

A pesar de todo lo vivido, Dayanara Torres siempre encuentra un espacio para la sonrisa. En el programa “La mesa caliente” de Telemundo y demostró que su presencia es un regalo de aire fresco y alegría. Más feliz, contenta e ilusionada que nunca, la actriz, presentadora y modelo habló abiertamente de los temas que le plantearon las conductoras.

Dayanara habló de como sufrió con la partidas de sus hijos

Tocaron el tema del cáncer, enfermedad que ha superado Torres, y de la que está totalmente recuperada. Con esto ya en el pasado, Dayanara también habló de otro episodio que lastimó a su corazón hace dos años, y que tiene que ver con sus hijos. Una situación que le hizo tomar una decisión muy importante y dar un giro a su vida. “De que me dio duro, me dio duro”, dijo la modelo. Ella misma fue la encargada de contar en la mesa lo que pasó, y dijo que todavía tiene el corazón a mil y se le entrecorta la voz al recordarlo.

Dayanara se mudó para estar más cerca de sus familiares

“Hace dos años, Cristian se fue a Nueva York a estudiar ilustración y se me hizo difícil, pero no totalmente porque quedaba Ryan, pero cuando Ryan se graduó no me dio bien, no me dio bien para nada. Me encontré en Los Ángeles, me acuerdo que yo estaba nadando y me dije: ‘¿qué hago yo aquí en esta piscina sola? Si algo me pasara en el medio de esta piscina ¿quién me va a encontrar?, dijo entre risas. En ese momento tomó una de las decisiones más importantes de los últimos años, mudarse a Miami, donde vive su familia y su gente más allegada. “Dije, yo creo que es el momento de mudarme, de venirme con la familia. Aquí vive mi hermana, mi mamá, estoy mucho más cerca de Puerto Rico. Pero sí, de que me dio duro, me dio duro”, dijo al referirse de la separación de sus hijos.

Si bien ambos ya son hombres universitarios son sus vidas encaminadas persiguiendo cumplir con sus sueños, para Dayanara siguen siendo sus niños del alma a quienes consiente, mima y cuida, independientemente de la edad que tengan. Hace unos días, con motivo del Día de la Madre, la bella puertorriqueña sorprendía a su hijo en Nueva York, junto a su madre y su hijo menor. Fue un momento especial y entrañable para todos, que demuestra el amor tan grande que les une como familia.