La elevada cifra que pagó Christian Nodal para arreglarse la sonrisa

Christian Nodal y Belinda quieren dedicarse de lleno a sus carreras pero las redes sociales, el mundo hater y sus propios familiares metidos en la disputa parecen no querer dejarlos. Es que los últimos días, los dichos y comentarios a través de Twitter hicieron opinar hasta al usuario que no los conoce. El cantante mexicano realizó una publicación polémica en la que aseguró que durante su relación amorosa, Belinda le pedía dinero, y los padres de la estrella, también.

“20 años recogiendo los frutos de su hija hasta dejarla sin nada. Déjenme en paz, yo estoy cansado. No les molesto, ni siquiera exijo mis créditos en canciones o en la vida. Todo lo bello que está pasando se lo merece y también me costó a mi. Cuando me cansé de dar, se acabó todo”, publicó en Twitter el intérprete de 23 años.

Captura de chat que realizó Nodal de su conversación con Belinda.

Nodal, cansado de los insultos de Belinda Schull, la madre de su ex, salió a contraatacar con una serie de tuits que dejaron al descubierto a la familia de Belinda e, incluso, a la propia artista, ya que compartió capturas de chats que mantuvo con la cantante en las que ella le pide dinero para poder ir al dentista.

Lo curioso de esta guerra vía red entre Nodal y la familia de Belinda es que el detalle del dentista no pasó de largo y mucho menos para los usuarios de las redes sociales. Sin embargo, no es raro que las estrellas que trabajan para estar en la pantalla tengan el especial deseo de tener prolija la dentadura, de hecho, dentro del mundo de la farándula, es uno de los aspectos más codiciados.

Precisamente, en mayo de 2021, el odontólogo de varios famosos, Chrystian Mejía, dio a conocer que meses atrás, Nodal acudió a él para mejorar su sonrisa porque, al parecer, no estaba satisfecho con el trabajo previo que le había realizado otro especialista. “Lo conocí porque él radicaba en Guadalajara, él ya traía un diseño anterior y yo se lo cambié por porcelana porque se sentía un poco inseguro a la hora de estar presentándose en videos, entrevistas y así. Entonces, cuando él acudió conmigo ese fue su principal motivo de consulta”, dijo el médico en un encuentro con varios medios.

De acuerdo con la foto publicada por el especialista en su cuenta de Instagram, el diseño de sonrisa fue realizado durante los primeros meses de 2020, antes de que se desatara la pandemia. Asimismo, Chrystian Mejía contó que Nodal quedó muy satisfecho con el resultado y aumentó su seguridad, tanto así que pudo conquistar a Belinda. “Le hicimos una sonrisa espectacular, tan seguro y tan feliz se siente que ahora pudo conquistar a una de las mujeres más hermosas de México”, añadió el médico.

La cifra por la sonrisa perfecta

El odontólogo no quiso revelar la cifra exacta que Nodal pagó por el diseño de sonrisa que deseaba pero sí aseguro que el artista “no escatima en gastos” y arrojó un precio estimado de lo que el cantante pudo haber invertido en su tratamiento. “Tengo el gusto de conocerlo y es una persona que definitivamente no escatima en gastos, sí tuvo un costo elevado. Son costos elevados, no puedo mencionarlo, pero sí es costoso, pero aquí en México hay costos muy variados. Conmigo pagó unos 300 mil pesos”, calculó Mejía para los medios que lo escuchaban atentamente.

Por último, el especialista reveló que Christian Nodal quedó tan satisfecho con el trabajo que le aseguró que pronto lo visitaría su mamá, Cristy Nodal. Otros famosos que también se hacen atender por el Doctor Chrystian Mejía son Álex Fernández Jr., Kevin Ortiz y Jorge Gaxiola, por lo que el médico fue apodado como “el dentista del regional mexicano”.