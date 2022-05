Geraldine Bazán denuncia robo por parte de un conductor de Uber

La bella actriz Geraldine Bazán, quien está trabajando en colaboración con Alejandro Nones y Victoria Ruffo en el rodaje de “Corona de Lágrimas 2”, denunció que fue víctima de un robo por parte de un conductor de la aplicación de trasporte Uber.

Geraldine Bazán utilizó sus redes sociales para compartir el desafortunado episodio, y por medio de sus historias en Instagram contó a sus seguidores cómo un conductor de Uber huyó con sus pertenencias a bordo del vehículo. Según Geraldine, el conductor recibió un paquete para un envío, pero luego de tenerlo en su poder, arrancó el vehículo y canceló el viaje, cosa que preocupó a la actriz quien inmediatamente trató de ponerse en contacto con el chofer pero no hubo respuesta alguna, lo que generó angustia en Bazán y por ello decidió compartir la experiencia en sus redes sociales. “Amigos de Uber México. Necesito su ayuda urgente!! Se le entregó al conductor un paquete para envío, lo recibió y arrancó e inmediatamente CANCELÓ el viaje con mis artículo en su poder, ya intenté hacer contacto por medio de la aplicación sin ningún éxito. Por favor, necesito mes cosas, son de vital importancia para mi trabajo”, expresó la actriz.

La actriz contó que el conductor salió huyendo



Tras esto, algunos seguidores trataron de calmar a la bella actriz ironizando un poco sobre el asunto y tratando de tomarlo con un poco de humor, incluso subieron algunos memes refiriéndose a lo acontecido con Geraldine.

Posteriormente, Bazán decidió compartir una captura de pantalla con los datos del conductor que se había llevado sus pertenencias, con el objetivo de que alguien pudiera reconocerlo y se pusiera en contacto con él. “Amigo Héctor Miguel, conductor de Uber México, por favor necesito recuperar mis cosas. Si alguien lo conoce díganle que se ponga en contacto conmigo. Estoy desesperada”, escribió.

Geraldine necesita recuperar sus pertenencias porque son parte de su trabajo

De acuerdo con lo manifestado por la actriz, las cosas que se llevó el conductor de Uber México son de suma importancia para su trabajo, y es por ello que necesita recuperarlas lo antes posible. Hasta el momento la actriz no ha dado más actualizaciones sobre el asunto, y se desconoce se la aplicación de transporte ya le dio una solución o pudo localizar al conductor.

Otra mala experiencia con Uber México

En la mañana del sábado 14, la actriz Paulina Goto vivió una experiencia angustiante a bordo de un taxi de la aplicación Uber, debido a la conducta de su chofer. “Este conductor me acaba de meter el susto de mi vida. Me subí al coche y bajé la ventana (siempre lo hago, pues me hace sentir más segura) y enseguida el conductor la subió y le puso el seguro para que no pudiera bajarla”, comenzó contando la actriz. “Le pedí me dejara bajarla de nuevo y quitara el seguro y me dijo no. Le pedí que parara el coche, que me quería bajar y me dijo no, que ‘no me iba a pasar nada’. Tuve que abrir la puerta y saltar mientras el coche avanzaba”, denunció Paulina a través de sus redes sociales.