Selena Gómez está buscando novio y eligió una forma “diferente” de hacerlo

Selena Gómez estuvo involucrada recientemente en una polémica tras publicar un video de cuidado de la piel en sus redes sociales, minutos más tarde de que lo haya hecho Hailey Baldwin, esposa de Justin Bieber.

Lo que más llamó la atención fue que la actriz y cantante puso los ojos en blanco durante su video, lo que fue considerado un símbolo de burla e ironía para la actual mujer de quien fue su novio por seis años.

Selena Gómez.

Aunque rápidamente Selena Gómez salió a explicar que no fue así, las críticas hacia su persona no cesan en redes sociales y hay quienes la acusan de aún no haber superado a Justin Bieber: “Chicos, no tengo idea de lo que hice, pero realmente lo siento. Cero mala intención. Borrando pronto.”

Sin embargo, el nuevo proyecto de la actriz demuestra todo lo contrario. Selena debutó como presentadora en Saturday Night Live y se burló de su soltería. Además, fue ahí que reveló que está en búsqueda de un nuevo amor.

Gómez admitió que el famoso programa es un lugar ideal para encontrar el amor. “Emma Stone conoció a su marido aquí. Scarlett Johansson y Colin Jost, Pete Davidson y... Machine Gun Kelly. Como no quiero entrar en las aplicaciones de citas, estoy publicando en el universo que estoy manifestando amor, y me gustaría decir que estoy buscando mi alma gemela, pero en este punto tomaré cualquiera”, dijo.

En cuestión de minutos, Selena Gómez ya había encontrado a su primer candidato. Kyle Mooney, uno de los miembros de Saturday Night Live se acercó a la cantante y le dijo que él se postulaba para la búsqueda. Rápidamente ella le remarcó que estaba casado y que deje de bromear.