La hija de Marco Antonio Solís y Beatriz Adriana enseñó su rutina de ejercicios y se llevó las miradas de todos

Beatriz Solís es la hija del cantante mexicano Marco Antonio Solís y de la actriz e intérprete Beatriz Adriana. Hace unos días la popular morocha cumplió 33 años y lo celebró con familiares y amigos. En sus redes sociales compartió fotos y videos de ese día tan especial para ella. Betty Solís sigue los pasos de sus padres y actualmente se prepara para una gira por diversos lugares de México y Estados Unidos.

La hija de El Buki es muy activa en sus cuentas oficiales ya que constantemente está compartiendo momentos de su vida privada y profesional. Esta vez no fue la excepción ya que hace algunas horas, la popular cantante publicó un video en su cuenta oficial de Instagram que acaparó las miradas de sus seguidores. El mismo muestra parte de la rutina de ejercicios que realiza diariamente.

Betty Solís reveló cuál es el ejercicio que hace para tener un abdomen plano a sus 33 años. Además a mencionado clip le agregó el siguiente comentario: "Trabajando en mis tablones! Todavía no, pero la práctica hace al maestro, ¿verdad? Hora del cuento: Después de dos niños y una gran cantidad de epidural rociada por mi columna vertebral mientras daba a luz... me dejó algunos efectos secundarios ¿lo volveré a hacer? Probablemente... de todos modos, el dolor de espalda y quedarme atascado al levantarme de estar sentado, acostado, etc. ha sido una cosa... ¡afortunadamente voy a construir mi fuerza! Y espero tratar mi espalda con estiramientos y muchas almohadas mientras duermo… ¡Pero el audio! ¿Quién más cuenta así mientras hace ejercicio?".

Betty Solís se presentará el próximo 21 de mayo en Royale Banquet Hall en la ciudad de Greenville.

La hija de la popular cantante y actriz, Beatriz Adriana, en varias ocasiones ha mencionado que es una persona fitness. Actualmente posee una gran figura que es el resultado de una exhaustiva rutina de ejercicios y de rigurosa dieta de comida. Betty Solís tiene dos hijos llamados Leandro y Leah Elizabeth, que quiere seguir los pasos de su madre y abuelos.