La película con la que Robert Downey Jr. se quiere reconciliar con su papá

Más allá de que su trabajo se hizo mucho más reconocido en los últimos años gracias a la popularidad mundial que adquirió con el papel de Iron Man en la aclamada saga de Avengers, Robert Downey Jr. es sin dudas uno de los nombres más destacados de la industria cinematográfica.

Y no solamente por ponerse en el traje del superhéroe de Marvel en estas últimas dos décadas, sino también por algunos proyectos previos que encaró, de la talla de Chaplin, Zodiac, Tropic Thunder, Kiss Kiss Bang Bang, entre otros. Definitivamente, Downey Jr. es uno de las fuertes estrellas del mundo hollywoodense.

Pero antes que él existió otro Robert Downey, y eso se puede ver sencillamente en el "Jr." de su nombre. Por supuesto que hablamos de su padre, Robert Downey Sr., el gran responsable de que hoy tengamos un Tony Stark de excelencia.

¿Por qué hacemos mención a su padre? Por el mismo hecho de que en esta últimas semanas se dio a conocer que el actor de Iron Man se propuso hacer un retrato objetivo, un homenaje a su papá, que también fue actor y director de cine. Una pasión heredada que ahora quiere ser devuelta de alguna forma por su hijo a modo de agradecimiento.

Estrenado el 2 de diciembre en Netflix, el documental se llama justamente 'Sr.', y está dirigido por Chris Smith. Hablamos de una obra que relata la relación padre-hijo, una especie de película casera, hecha en su mayor parte por Downey hijo pero con intervenciones de Downey padre. Un cariñoso reconocimiento del actor hacia el cineasta.

“Es una forma de poner un cierre en nuestra relación. No sabía que sería la forma más rápida de llegar al corazón de las cosas. Es como una pequeña cuerda de la que tiras, ya sabes. Y acaba arrastrándote a una madriguera de conejo por la que yo necesitaba bajar para procesar e ingerir la totalidad de nuestra relación”, explicó Downey Jr. en una reciente entrevista.

Downey Sr. falleció en 2021, a los 85 años y luego de padecer Parkinson. Esto también se trata en la película, ya que este también era el deseo familiar con la intención de mostrar cómo fueron los últimos días en vida del director. También era volver a hacer una película juntos, en un momento tan delicado.

En 'Sr.', que tiene un cálido slogan que dicta "Like a father, like a son, like no other" ("Como padre, como hijo, como ningún otro") se muestra el respeto del hijo hacia su padre, al igual que un enorme afecto mutuo, independientemente de la particular relación que tenían y las llamadas exigencias que el papá de Downey Jr. tenía.