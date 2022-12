Yanet García enseña su perfecta figura y paraliza las redes

Yanet García es una de las modelos e influencer más convocantes de la farándula mexicana. Con sus publicaciones ha cosechado millones de likes de todas partes del continente. En las mismas se puede apreciar no solo lo hermosa que se ve hoy en día sino también el excelente estado físico que posee a sus 32 años.

Fiel a su estilo, hace algunas horas, Yanet García compartió una imagen de ella en su feed de su Instagram oficial que demostró que los años le sientan muy bien. La fotografía es en formato blanco y negro. En ella se puede ver a la exchica del tiempo lucir un conjunto de ropa interior de color negro.

Yanet García nació el 15 de noviembre de 1990.

La perfecta figura que tiene Yanet García acapara las miradas de todos. El posteo que compartió, pese a tener pocas horas de publicado, tiene miles de reacciones entre likes y mensajes que alaban su belleza. Junto a la misma la presentadora de televisión agregó un consejo que dice: "La empatía es la medicina que el mundo necesita".

Este no es el único consejo que compartió Yanet García en sus redes sociales. En las famosas historias de IG la influencer nacida en Monterrey publicó la frase: "El hecho de que esté tomando tiempo no significa que no esté sucediendo". Al parecer el fin de año la puso muy reflexiva a la bella actriz.

Uno de los consejos que compartió Yanet García en sus redes.

Durante esos días Yanet García se mostró muy interesada en el fútbol y apoyó hasta el final a su querida Selección de fútbol de México. En sus redes compartió fotos de ellas y mensajes de aliento a sus compatriotas. Hasta en uno de esos comentarios, Yanet se animó a pedir una figura de México que no fue al mundial.