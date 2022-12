Ester Expósito sorprendió a sus fans con una escalofriante confesión

A la joven estrella de la serie de Netflix Élite, Ester Expósito, las miradas no se le despegan. Desde que obtuvo reconocimiento mundial, los fans no le dejan pasar nada de lo que hace o dice, y recientemente durante una entrevista sorprendió con una escalofriante confesión. A continuación, te contamos lo que dijo.

Durante una plática que cedió con el streamer Ibai Llanos para la nueva temporada de su programa en Twitch Charlando tranquilamente, Ester Expósito no solo habló acerca de su faceta profesional y de sus proyectos, sino que además se sinceró sobre algunas de sus obsesiones personales.

Lo cierto es que Ester Expósito sorprendió cuando reveló una obsesión que tiene hace tiempo. Al parecer, la joven tiene en sus planes y a corto plazo poder “bañarse con tiburones blancos”. Dichos animales le generan una gran fascinación.

Tras dicha confesión Llanos decidió profundizar sobre el tema y logró obtener una primicia de parte de la actriz. Al parecer, dijo que siente una auténtica obsesión por estos animales: “Es una de mis rarezas, de mis extrañas obsesiones. Y solo me gustan los que son blancos”, detalló.

En la misma línea agregó: “He visto todas las pelis de tiburones blancos”, pero no sin antes especificar que esa especie es la única que no le genera fobia, ya que, por ejemplo, los arácnidos no los puede ver “ni en pintura”.

Los gustos que tiene y las manías que se desconocían sobre ella

Continuando con su momento de confesión, Ester Expósito también compartió que le gusta mucho “ver documentales de crímenes”. Sin preámbulos, también dijo que, aunque es “súper desorganizada”, tiene muchas manías. Una de ellas es seguir su rutina de skincare “al pie de la letra” y en el orden correcto.

Ester Expósito es una fanática de los tiburones.

Vale recordar que actualmente la joven estrella española cuenta con una gran cantidad de fans en sus redes sociales. Son casi 30 millones los seguidores que la siguen constantemente y no se pierden ni una de sus publicaciones. Como resultado, hasta que vuelva a la pantalla, la artista comparte despampanantes fotografías y eso la tiene ubicada como una de las favoritas del público

