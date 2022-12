Enseñó de más, Alicia Machado lució unas transparencias que elevaron la temperatura de la red

Alicia Machado es una actriz, presentadora, productora, empresaria y ex-reina de belleza venezolana - estadounidense. Ella llegó a la fama cuando se coronó como ganadora del Miss Venezuela 1995 representando al Estado Yaracuy, luego obtuvo el título de Reina Mundial del Café en 1996. Posteriormente se coronó como Miss Universo 1996, siendo la cuarta venezolana en obtener el título de belleza.

Durante ese mismo año, Alicia Machado se convirtió en ciudadana estadounidense por naturalización, residiendo en la ciudad de Los Ángeles junto a su hija. Esta gran popularidad que posee se ve reflejada en redes sociales ya que cada vez que realiza una publicación sus seguidores reaccionan de manera inmediata.

Alicia Machado ganó La Casa de los Famosos 2021.

Esta vez no fue la excepción ya que recientemente, Alicia Machado compartió un par de fotos de ella que elevaron la temperatura de la red. En las misma se puede ver a la actriz lucir un musculosa de color blanca que se caracteriza por tener transparencias. De esta manera Alicia enseñó de más y dejó en evidencia que no llevaba brasier.

El motivo de la publicación fue por el día de su cumpleaños, Alicia Machado cumplió 46 años el pasado 6 de diciembre. Junto a las imágenes la presentadora compartió un extenso mensaje que comenzó así: "Que vueltas da la vida, cada año que pasa, te deja un sin fin de experiencias que no son más que los desafíos que nos toca enfrentar, unos te hacen mejor persona y otros te enfrentan a tus miserias, si no te valoras no te conoces, si no te conoces no evolucionas!".

Alicia Machado posee millones de fans en redes sociales.

El mensaje que publicó Alicia Machado terminó de la siguiente manera: "Agradecida y con una inmensa energía de volver a empezar y sobre todo de Amar y construir armonía y belleza a mi alrededor! Happy birthday to me ! Disfrutarme a plenitud será mi nueva realidad , Gracias por tantos mensajes de felicitaciones y de bendiciones! Los amo con todo mi corazón".