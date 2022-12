¿Cuáles son las razones de la pelea entre Laura Bozzo y Rebecca de Alba?

Laura Bozzo participó en la segunda temporada de “La Casa de los Famosos” y fue durante una de sus intervenciones en el reality show, donde realizó un polémico comentario, asegurando que en una ocasión insultó a Rebecca de Alba por haberse tomado unas fotos con Christian Suárez, quien era novio en aquel entonces de la conductora.

Sin embargo, en una reciente entrevista para el programa mexicano “Venga la alegría”, Rebecca desmintió lo dicho por la peruana, diciendo que eso nunca pudo haber ocurrido ya que no conoce a Bozzo.

Laura dijo que en un evento Rebecca de Alba coqueteó con su exnovio Christian Suárez, sacándose una foto juntos.

“Yo por más que lo pienso y digo: '¿en dónde pudo ser?, o ¿Qué pudo pasar?', No me acuerdo que eso haya sucedido, ¡no! ¿Y en otro país? Imagínate. Yo no me acuerdo que haya tenido un incidente de ese tipo. Yo ya no me acuerdo de nada, de habernos conocido Laura Bozzo y yo, no nos conocemos de platicar y así. No nos hemos conocido", dijo Rebecca.

Asimismo, Rebecca de Alba deslizó un picante comentario de lo que quizás pudo haber ocurrido. “Será que luego no me acuerdo de las cosas que no me interesa acordarme. Es hasta agradable a veces no acordarse de ciertas cosas", remató la conductora mexicana.

Rebecca de Alba asegura no recordar el hecho.

¿Qué fue lo que dijo Laura Bozzo?

Según la conductora peruana, su ex y ella acudieron a un evento, pero en un momento dejó solo a su pareja para dirigirse al baño. Al volver del sanitario, Laura vio a Rebecca y a Suárez juntos, por lo que explotó. "Regreso y en eso miro bien y le digo a él: '¿Con quién te estás sacando fotos?'. Era Rebecca de Alba y ella le había pedido foto porque era fan de ella, imagínate el papelón", relató Laura Bozzo. Cabe destacar que en otra ocasión, Suárez contó la misma anécdota, sin embargo Rebecca asegura que no tiene idea de qué hablan.