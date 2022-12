Así comenzó la historia de amor entre John Krasinski y Emily Blunt

La mayoría de las parejas que conocemos en el ambiente del espectáculo se conocieron en el set de filmación de una película o serie en la que compartían créditos. Sin embargo, algunas historias son la excepción a la regla, como el caso de John Krasinski y Emily Blunt que coincidieron en el mismo lugar mediante una conocida y, desde ese momento, surgió el flechazo. Los actores contaron en varias ocasiones en qué consistió la primera cita y acá te lo volvemos a compartir.

En diferentes entrevistas brindadas, una a Conan O’Brien y la otra a Seth Meyers, los actores contaron cómo fue que se conocieron y formaron esta pareja tan linda. Lo más importante a destacar es que hubo una amiga en común de los dos que fue la que se encargó de conectarlos, durante una cena en un restaurante. Fue Gray, y según recordó Emily Blunt, Krasinski se encontraba en el mismo lugar cenando con otro conocido de ellos, Justin Theroux.

Emily Blunt y John Krasinski se conocieron por una amiga en común.

Al parecer, el primer acercamiento fue bastante complicado para Krasinski que reconoció en diálogo con Conan O’Brien estar “completamente espantado de pensar en hablarle”. Sin embargo, juntó coraje y se acercó a la mesa. La conexión, según recordó Blunt con Seth Meyers, fue instantánea. Aunque le restó peso a lo romántico y señaló que el encuentro fue bastante intrascendente, él la hizo reír desde el primer instante en el que se paró a su lado.

El problema es que aunque Emily Blunt aseguró haber sentido el amor de inmediato, para Krasinski el vínculo no estaba garantizado. Por eso, ideó una forma para invitarla a una cita que estuviera destinada a fracasar ya que, de esa forma, no debería sentirse mal en caso de que fallara o que no hubiera chances de volver a verla: “Ella diría, ‘esto es ridículo, puedo tener a quien quiera. No te necesito a ti’”, aseguró haber pensado.

Con la idea en mente de que no habría una segunda cita, John Krasinski no tuvo mejor propuesta que llevarla a un polígono de tiro. “Era nuestra primera vez. Estuvo genial, salvo por el hecho de que en el primer tiro chillé”, dijo el actor de The Office. Luego, explicó las sensaciones que tuvo al verse en ese lugar: “Tuve una crisis existencial al pensar que esas armas eran tan accesibles”. Para fortuna de los dos, las cosas salieron mejor de lo planeado y lograron formar una linda familia.