¡Sí, acepto! Nacho Casano y Daniella Navarro pasan de La casa de los famosos al altar

El amor que nació entre Nacho Casano y Daniella Navarro fue una de las mayores sorpresas de la segunda edición de La casa de los famosos, más aún si se tiene en cuenta lo mal que se llevaban al comienzo del reality. Felices y enamorados, anunciaron que se comprometieron y que pronto pasarán por el altar.

Lo que parecía ser una simple experiencia más para Nacho Casano y Daniella Navarro terminó siendo algo que transformó completamente sus vidas. Y es que, gracias a La casa de los famosos 2, ambos encontraron el amor de forma inesperada y sorpresiva, y en la persona que menos se imaginaban.

Todo comenzó mal para los dos en los primeros tiempos del reality de Telemundo. Sin embargo, con el paso de las semanas comenzaron a acercarse y fue así como nació la afinidad y el amor.

“El corazón tiene razones que la razón no entiende”, citó el actor de origen argentino cuando “presentó” su noviazgo en redes sociales. Ahora no solo ya se muestran juntos fuera de la casa, sino que incluso anunciaron que piensan llevar su relación un paso más allá y que darán el “sí, acepto” en el altar.

Cuando comenzaron a estar juntos, muchos pensaron que se trataba de una simple estrategia de cara a la definición de La casa de los famosos 2. También circularon rumores que hablaban de peleas y separación; sin embargo, Nacho Casano y Daniella Navarro continúan juntos y están más unidos que nunca.

En una reciente presentación que hicieron en Houston, Texas, ambos sorprendieron a sus fans y anunciaron que pronto habrá casamiento. “Pues sí, el hombre me dio el anillo”, dijo la actriz venezolana desatando la euforia del público presente.

Nacho Casano indicó que se siente "feliz y orgulloso" por lo que le pasa con Daniella Navarro.

Navarro también recurrió a sus redes sociales para manifestar lo feliz que se encuentra y lo enamorada que está de Casano. En su cuenta de Instagram, se refirió a él como “el hombre que no me suelta hasta cuando yo quiero, el hombre que Dios me tenía en sus planes”, y agregó que “definitivamente los planes de Dios son perfectos”.

“Él es mi compañero, mi amigo, mi amante, mi novio y alguito más”, dijo para finalizar la artista de 39 años.