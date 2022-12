La experiencia paranormal de Erika Buenfil que sorprendió a todos

Hay muchas personas que no creen en los fenómenos paranormales ya que exigen una explicación lógica sobre la situación. Sin embargo, también hay otros que aseguran haber tenido una experiencia paranormal, como le sucedió recientemente a Erika Buenfil, quien reveló que posee un “don” para poder ver gente que no se encuentra entre los seres vivos.

Erika Buenfil fue invitada al programa Netas Divinas y allí contó una anécdota que muy pocas personas conocían de ella y que terminó sorprendiendo a todos. Se trata nada más y nada menos que de una experiencia paranormal donde pudo ver fantasmas, algo con lo que lidia desde hace varios años.

“Yo los veo y lo tuve que trabajar porque daba miedo. Un ejemplo, muere un tío y yo estaba haciendo la entrada de una telenovela, el tío estaba en Monterrey, hablo por teléfono y me encierro en el camerino, entonces veo a mi tío parado y le digo: ‘Ya te moriste’ porque estaba en el hospital muy grave. Le hablo a mi mamá y le digo: ‘¿Ya se murió?’ y me dice: ‘Estás cabrona’” confesó.

Su hijo heredó el mismo don

Al instante, las conductoras del programa quedaron sorprendidas por dicha declaración y le preguntaron cómo su hijo Nicolás tomó esa situación. Erika Buenfil no tuvo inconveniente en confesar que su hijo también había heredado ese mismo “don” de ver fantasmas.

“Mi Nicolás también los siente y si huelen feo no son buenos y si huelen bien pueden venir rodeados de ángeles” contó y agregó que desde hace tiempo lidia con esta experiencia paranormal en su casa ya que sabe fehacientemente que ese “fantasma” vive allí. Y aunque al comienzo se asustó por las cosas que sucedían, como el hecho de que se muevan cosas o se escuchen ruidos, ahora ya está acostumbrada.

Erika Buenfil contó su experiencia paranormal y asegura ver gente muerta.

“Los veo y ya de plano no hago caso. Me pasan cosas como que estaba con mi mánager platicando y me dice: ‘Acabo de ver a Nicolás’ y le digo: ‘No, Nicolás está en el colegio’, pero es un muchacho que vive en la casa, que no le haga caso. Se va mi mánager, voy a la cocina y típico que dejas la bolsa, camino y tiró la silla, Nicolás y yo lo corremos y regresa”, finalizó.

Y a ti, ¿te ha sucedido una experiencia similar? Cuéntanos.