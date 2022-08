Erika Buenfil admitió que no se siente segura de su cuerpo, por eso no se atreve a posar con poca ropa

La inseguridad con nuestro cuerpo no es un tema de moda, esta historia es tan antigua como la humanidad, sobre todo, para las mujeres a quienes se le exige cumplir con ciertos estándares de belleza entre requisitos que demandan medidas, peso y curvas que muy pocas alcanzan, y las que no cumplen con ello se sienten fuera del sistema y de los parámetros de lo considerado “bello”. Erika Buenfil abrió su corazón para admitir que no se atrevería a mostrarse con poca ropa y que ya no haría nada con lo que no se sienta a gusto.

A pesar de que algunos famosos presumen sus cuerpos en las redes sociales, la actriz reveló que no le gusta subir fotografías donde tenga que exhibir sus piernas u otras partes porque no le gusta su cuerpo. “No me atrevía a ponerme short porque ¿cómo iba a subir las fotos? Dije no, cuando andaba en short o muy encuerada esas sí no las subía. No (me gusta enseñar mucho). Ya no tengo edad o no tengo cuerpo tal vez, lo digo tal cual: me da pena”, explicó la actriz en entrevista para el programa matutino Hoy.

Erika Buenfil.

Por otra parte, la estrella de telenovelas aseguró que a pesar de haber recibido propuestas para posar desnuda o con trajes de baño o ropa interior, nunca las aceptó, A estas alturas de su vida solo lo haría si es algo que a ella le guste. “Si cuando me lo propusieron todavía era chava, ahora ya no, yo creo que no a menos de que estuvieran bien cuidadas, algo lindo. Algo de señora lindo, no sé, no me han propuesto, a ver qué pasa”, comentó la artista.

Erika Buenfil.

Por último, al hablar de los tips que les daría a otras personas para mantenerse saludables, la intérprete de melodramas como Vencer el pasado y Amores verdaderos compartió algunos de sus secretos que puede seguir cualquier persona porque son muy sencillos: “Tomo muchas vitaminas, como bien, duermo mucho, […] Nicolás (su hijo) es muy poco enfermizo, no sé, tomo muchas vitaminas”, concluyó la actriz.