Ángela Aguilar acelera pulsaciones luciendo un ajustado minivestido en el cumpleaños de su amiga

Ángela Aguilar usa mucho sus redes para compartir sus trabajos, y también para sorprender a sus seres queridos.

En esta ocasión, subió en sus historias de Instagram una fotografía por el cumpleaños de su amiga Sofía Gillen donde se la vio luciendo muy sexy con un minivestido que resaltó su mini cintura. ¡Mírala!

Se aproximan las fiestas y Ángela Aguilar junto a su hermana Aneliz ya están lista para la temporada navideña. Así se la vio a joven cantante posando frente al espejo luciendo un pijama rojo a cuadros mientras que ambas tenían en sus brazos a sus respectivas mascotas.

En una esquina se alcanzó a ver una bota colgada demostrando que ya han comenzado con la decoración para estas festividades.

Vale recordar que, en estos momentos, la joven artista se encuentra triunfando con el tema “Qué agonía”, un dueto realizado junto a Yuridia. A través de YouTube publicó un detrás de cámaras del videoclip de dicha canción donde, para sorpresa de todos, también apareció su papá, Pepe Aguilar.

Sensual: el ajustado minivestido en el cumpleaños de su amiga

La "princesa del regional mexicano" no deja de presumir su belleza y lo bien que se encuentra a su edad. A estas alturas, no hay dudas de que es la "it girl" de México más icónica del momento con sus looks de impacto.

En esta oportunidad, aceleró las pulsaciones de sus fans luciendo un ajustado minivestido en el cumpleaños de su amiga.

Frente al espejo, la hija de Pepe Aguilar se robó todas las miradas. Y es que, por supuesto, con esta prenda también dio una gran lección de moda por el escote perfecto para jovencitas. Ángela Aguilar junto a su amiga, Sofía Gillen.

La icónica prenda paralizó la red porque, a simple vista, destacaba la forma entallada que tiene su cuerpo: donde resalta una silueta llena de curvas y su mini cintura.

Ángela Aguilar es toda una fashionista y sabe muy bien que ningún look está completo sin accesorios, por eso agregó un reloj y unas pulseras doradas que le dieron ese toque extra de glamour al outfit. El bolso de mano recuperó el negro en el diseño, mientras que la correa de cadena dorada mantuvo la armonía del atuendo.

Con esta foto frente al espejo dio cátedra de estilo demostrando que las sandalias nunca pasan de moda y que ayudan a darle el toque de elegancia a cualquier conjunto. Lo mejor, es que después se la vio en el festejo junto a todas sus amigas disfrutando y con otro look total black.