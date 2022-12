Jeff Bridges contó cómo fue el momento en el que sintió que se moría

Jeff Bridges se destaca hoy como protagonista dentro de una de las series del momento, The Old Man. Sin embargo su carrera incluye una extensa trayectoria a través de varios éxitos, ganador del Oscar, un Globo de Oro y más dado su tremendo recorrido en la industria cinematográfica.

Sin embargo, Jeff, que heredó el talento y la pasión de su padre, el legendario Lloyd Bridges, tiene una vida personal que quizá no muchos conocían hasta hoy. Hablamos del hombre que resurgió de las cenizas y venció a la muerte, como parte de una fuerte historia que aconteció hace unos años.

El 19 de octubre de 2020, en medio de la pandemia por el Covid-19, el actor reveló la desgarradora noticia: le habían diagnosticado cáncer. Hoy se encuentra recuperado, sin embargo en aquellos tiempos su vida no fue nada fácil y debió combatir ante un durísimo rival.

“Como diría el gran Lebowski… ‘Una nueva m*** salió a la luz’. Me diagnosticaron linfoma. Aunque es una enfermedad grave, me siento afortunado de tener un gran equipo de médicos y el pronóstico es bueno. Comencé mi tratamiento y les informaré sobre mi recuperación”, detalló Bridges en aquel entonces en sus redes sociales.

Diez días después de haberlo anunciado, el 29 de octubre, Jeff volvió a aparecer públicamente para mandar buenas vibras a los mensajes de aliento que le llegaron: “Quiero agradecer a todos por tenderme la mano durante este tiempo. ¡Se siente bien recibir todos los buenos deseos y tanto amor!”.

Pasó un tiempo hasta que el 14 de diciembre de ese año subió una nueva foto, ya con el tratamiento avanzado y sonriente en una especie de balcón, recostado, tapándose con una manta y recibiendo el cuidado de su perro Monty, un adorable cachorro. Sin embargo, hubo un detalle no pasó desapercibido: el actor se había afeitado la cabeza.

Y cuando parecía que la historia no podía torcerse para peor, anunció otro temible dato: había contraído Covid-19 mientras estaba en tratamiento. A pesar de su sonrisa y asegurar que se encontraba bien, todo parecía oscuro y lo dejó en claro explicando su difícil pasar.

“Toda esa experiencia, esa enfermedad, se siente extraño decirlo, fue realmente un regalo. He aprendido tantas cosas que no habría aprendido. Tiene que ver con la gratitud y la alegría de estar vivo”, reflexionó, habiendo pasado cinco meses en un hospital por su delicado cuadro.

Bridges contrajo Covid mientras asistía al hospital para hacerse quimioterapia, y como su sistema inmunológico estaba bajo en defensas no podía vencerlo por sí mismo. “Estuve bastante cerca de morir. Los médicos me decían ‘Jeff, tienes que pelear. No estás peleando’. Estaba en modo rendición. Estaba listo para ir. Estaba bailando con mi mortalidad”, confesó.

Pero entonces llegó un motivo más que importante para levantarse con más fuerzas que nunca: el casamiento de su hija Hayley Bridges, a quien acompañó hasta el altar en una ceremonia tan romántica como emotiva. Jeff sabía que no podía dejarse vencer y admitió: “El primer objetivo fue cuánto tiempo puedo estar de pie”, admitiendo que al principio solo pudo hacerlo por 45 segundos.

Así llegó a reflexionar: “Finalmente, un día dije: ‘Tal vez pueda hacerlo, ya sabes’. Y resulta que no sólo la acompañé por el pasillo, sino que también pude hacer el baile nupcial. Eso fue fantástico”. el actor aumentó la cantidad de pasos, estabilizó su respiración y la recuperación desde entonces no cesó.

“Tuve cáncer. Entré, tuve quimioterapia y todo eso. Luego recibí una carta del lugar de tratamiento que decía que había estado expuesto a Covid. No tenía sistema inmunológico para combatirlo”, comenzó resumiendo, luego de admitir que el haber contraído coronavirus terminó siendo clave incluso para vencer al cáncer.

“El Covid hizo que el cáncer pareciera pan comido. No pensé que alguna vez podría volver a trabajar. Pero allí estaba, dos años más tarde, conduciendo en el set. Era como si tuviéramos un fin de semana largo, todas las mismas caras y todos los mismos actores. He tenido una segunda oportunidad y a cada paso siento la enorme alegría de estar vivo”, sentenció Jeff. Superador por donde se lo vea.