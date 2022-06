Por qué Jeff Bridges bajó los brazos cuando estuvo a punto de morir

En octubre de 2020, el actor y ganador del Oscar, Jeff Bridges, anunció por medio de sus redes sociales que había sido diagnosticado con cáncer: "Me han diagnosticado linfoma”.

“Aunque es una enfermedad grave, me siento afortunado de tener un gran equipo de médicos y el pronóstico es bueno. Estoy comenzando el tratamiento y los mantendré informados sobre mi recuperación”, escribió en aquel entonces en su cuenta de Twitter.

Jeff Bridges.

Pero ahora, poco más de un año y medio después, Jeff Bridges protagoniza la portada de la revista People que se titula con su textual: “Estuve cerca de morir”. A los 72 años, el actor brindó una entrevista reveladora en la que relata cómo fue luchar contra el cáncer y a la par contagiarse de Covid-19.

En aquella nota, que comparte junto con su mujer desde hace 45 años, Susan Geston, cuenta con lujo de detalles lo difícil que fue el tratamiento que duró un año y medio y que afortunadamente le salvó la vida. Allí confiesa que apenas recibió el diagnóstico comenzó con quimioterapia, y que en un primer momento parecía estar funcionando. Pero para su desgracia, pocos meses después se contagió coronavirus y en aquel entonces la vacuna no había llegado.

“No tenía defensas. Eso es lo que hace la quimioterapia. Te quita todo tu sistema inmunológico. No tenía nada para combatirlo. El Covid hizo que el cáncer pareciera una pavada”, reveló Jeff Bridges, dejando en claro que el coronavirus lo afectó de la forma más dura y que eso lo llevó a darse por vencido.

“Estuve cerca de morir. Los médicos me decían ‘Jeff, tenés que pelear. No estás peleando’. Y la verdad es que yo me había rendido. Estaba listo para irme. Estaba bailando con mi mortalidad”, confesó el actor junto con su mujer, quien aseguró también que no tenía tanta seguridad de si el padre de sus hijos se iba a salvar.

La portada de People.

Actualmente, el premiado artista se encuentra en una etapa de remisión de su cáncer y a punto de estrenar su nuevo proyecto en Star+, The Old Man. Además, aseguró que estar al borde de la muerte le hizo hacerse un replanteo y entender cuáles son los verdaderos placeres de la vida.