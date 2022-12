Este es el motivo por el que Robbie Williams y Jimmy Page no se llevan bien como vecinos

Dos figuras renombradas de la industria musical no sólo residen en el mismo barrio inglés, sino que son vecinos ya que sus casas se ubican una al lado de la otra. Lo primero que se nos cruza por la cabeza es que siendo colegas deben tener una buena relación y hasta los domingos comparten parrilladas con sus familias. Lo cierto es que Robbie Williams y Jimmy Page no se agradan demasiado ya que desde que el intérprete de Angels se mudó a esta locación no ha hecho más que perturbar su mansión con diversas construcciones, y ahora está planeando una nueva. ¿Cómo lo tomará el guitarrista de Led Zeppelin?

Robbie Williams solicitó el permiso necesario para comenzar a levantar una valla de 6 metros que separará su casa de Londres de la de Jimmy Page, el guitarrista de Led Zeppelin. El problema es que las dos estrellas mantienen una relación muy tensa desde hace tiempo y lo más probable es que la noticia no le vaya a sentar nada bien a su vecino que ya se ha molestado por sus planes de construcción.

Robbie Williams y Jimmy Page son vecinos en un barrio de Londres.

Todo comenzó en 2018, cuando el cantante decidió construir un sótano en su mansión de 20 millones de dólares para poner un gimnasio y una alberca, pero el guitarrista puso el grito en el cielo porque temía que las vibraciones de la construcción pudieran arruinar las antiguas pinturas y frescos que decoran las paredes de su casa.

En 2019, Robbie por fin consiguió el visto bueno de las autoridades locales para empezar el proceso tras acordar que establecería una serie de dispositivos de control, que cuestan más de 60.000 dólares, para garantizar que los niveles de ruido se mantengan al mínimo.

Jimmy Page y Robbie Williams mantienen una gran disputa por las construcciones que deciden hacer en sus hogares.

Sin embargo, Jimmy aseguró que seguiría luchando contra lo que considera una amenaza para la casa donde ha vivido desde 1972, y finalmente se anotó una victoria cuando se dictaminó que los constructores solo podrían utilizar herramientas manuales para excavar el sótano de Robbie, lo que se tradujo en un enorme aumento en el presupuesto para la obra.

El cantante de Angels se mudó hace poco a Reino Unido tras pasar varios años en Estados Unidos con su esposa y sus cuatro hijos. Ahora quiere instalar una enorme valla enrejada del mismo tamaño que una casa de dos plantas alrededor de su jardín para aumentar el nivel de privacidad, porque los transeúntes pueden ver el interior desde la calle.

Robbie Williams acaba de reavivar la disputa con su vecino Jimmy Page por una nueva modificación en su casa.

Robbie prometió que utilizará paneles que se fijarán en el interior del muro de su propiedad mediante anclajes reversibles, o a postes empotrados en el suelo, y se pintarán de color gris oscuro para que no resulten estridentes. Queda por ver qué le parece la idea a Jimmy Page, porque eso bloqueará en parte las vistas desde su propio jardín.