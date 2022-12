Qué pasó realmente entre Raúl Velasco y Miguel Bosé

Miguel Bosé estuvo de visita en México y generó una fuerte polémica al decir que Raúl Velasco lo vetó de su famoso programa Siempre en domingo. El propio hijo del conductor y Pati Chapoy salieron a desmentirlo y brindaron argumentos para demostrar que esto no fue así.

La polémica comenzó con una pequeñez, una simple anécdota que Miguel Bosé contó en su reciente visita a México. Con motivo de la presentación de su libro Bosé: Historia secreta de mis mejores canciones, el artista español estuvo en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y recordó cómo fue cuando vino al país por primera vez.

Una de las cosas que dijo consiste en que tenía programado “hacer un Siempre en domingo”, pero que al final no se dio porque el propio Raúl Velasco lo vetó.

“Sí, Velasco me prohibió 20 años, no me quería por ‘raro’”, dijo el cantante español que también es conocido por sus trabajos como actor en películas como Tacones lejanos, de Pedro Almodóvar.

Esto es lo que dijeron Pati Chapoy y Arturo Velasco, el hijo de Raúl, sobre Miguel Bosé

La primera en hacerse eco de la polémica fue Pati Chapoy, quien en Ventaneando expresó con claridad que ella fue testigo de algo completamente distinto a la versión de Bosé.

“Lo que yo vi durante todos los años que él se presentó en Siempre en domingo fue un buen trato (…). Él está diciendo que Raúl lo vetó: yo voy a poner sobre la mesa por qué no es cierto que lo haya vetado”, expresó la conductora de 73 años.

Acto seguido, contó que el presentador célebre por su frase “aún hay más” tenía una empresa “que se dedicaba a organizar las giras de muchos cantantes”, y uno de estos era precisamente Miguel Bosé.

“¿Ustedes creen que si Raúl tenía el negocio de la gira de Miguel Bosé por la República Mexicana lo iba a vetar de Siempre en domingo? Pues obviamente no”, indicó Chapoy. Miguel Bosé se encuentra presentando un libro en el que habla de la historia de sus mejores canciones.

Quien también salió a responderle al autor de canciones como "Salamandra" y "Morir de amor" es Arturo Velasco, el hijo del presentador fallecido en 2006.

En su cuenta de Instagram, Arturo le escribió a Bosé: “Qué mala memoria tienes. Solo piensas en los programas en los que se dudó de tu participación, pero ya olvidaste los cientos de programas que te dio por muchos años en Televisa”.

Para finalizar, también dio a entender que lo de Miguel es un acto de cobardía ya que lo que está haciendo es hablar de alguien que ya no se encuentra entre nosotros. “Qué abuso atacar a alguien quien ya no está aquí para defenderse. Pero aquí estoy yo, Miguel”, dijo con contundencia.