Cómo celebró su cumpleaños 87 Woody Allen

Poseedor de un talento innato e innegable. Así como también protagonista de hechos controversiales, que en algún punto opacan toda su carrera prolífica y extensa, llena de éxitos y clásicos. Woody Allen acaba de cumplir sus 87 años en un contexto de miradas acusatorias.

El famoso realizador llegó a este aniversario de su natalicio en un presente que dista de toda la gloria, de todos los elogios y toda la parafernalia que supo cultivar y disfrutar. Ahora, las posturas sobre su figura se reparten entre los que intentan separar la obra de la persona y aquellos que consideran imposible esa distinción.

Woody transita por un tramo final y concluyente de su labor como cineasta, por la lógica de las dificultades físicas y de energía, así como por su visión del séptimo arte actual y también por la desconfianza que se generó por sus propios actos y comportamientos.

Respecto a sus argumentos para ratificar el cierre de su producción artística, Allen contó: “Gran parte de la emoción se fue, porque el cine perdió todo su efecto. Ahora hacés una película y la tenés exhibida dos o tres semanas en las salas de cine, máximo seis, y después pasa directamente a la transmisión en streaming”.

En ese podcast de Alec Baldwin, quien fue uno de los pocos que lo apoyó desde que en 2014 su hija adoptiva Dylan Farrow lo denunció por abusos, también entregó otra excusa:”A la gente le encanta sentarse en sus casas con sus grandes televisiones, pero para mí no es lo mismo que cuando entré en el negocio del cine”.

Y añadió más sustento a sus motivos para caer en una segura desaceleración de su creatividad y su rol como generador de films: “Por lo tanto, no es tan agradable como antes. No me divierte tanto hacer una película y que esté tan poco tiempo en el cine”.

Las críticas sobre Woody se exacerbaron cuando el año pasado se estrenó en HBO la serie Farrow versus Allen, en la que Dylan (hija de Mía Farrow) narró todo el calvario que ella sintió que experimentó con el director de cine durante su niñez.

Todo se remite a un juicio que esta joven inició, con el patrocinio de su madre, hace muchísimos años atrás para ponerle estado público a sus denuncias por abuso ,que habrían ocurrido cuando apenas transitaba por los siete años. En ese momento, ambas partes llegaron a un acuerdo de confidencialidad con la presunta intención de no dañar psicológicamente a Dylan.