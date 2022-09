A qué se va a dedicar Woody Allen ahora que se retira del cine

Woody Allen es uno de los más grandes directores de la industria de Hollywood. El hombre de 86 años tiene una extensa trayectoria de seis décadas dedicadas al cine, en la que ha filmado más de media centena de películas.

Títulos como Annie Hall, Manhattan, Medianoche en París y Match Point conforman algunos de sus más emblemáticos trabajos. Además, cosecha una gran lista de reconocimientos entre los que se encuentran cuatro Premios Óscar, tres a Mejor Guion Original y uno a Mejor Director.

Woody Allen.

Sin embargo, recientemente Woody Allen confirmó que este será su último año abocado al cine. En diálogo con La Vanguardia, director, escritor y productor aseguró que cuando termine el rodaje de Wasp 22 tiene otros planes para su vida que lo alejarán de los set de rodaje.

“Mi idea, en principio, es no hacer más películas y centrarme en escribir”, fueron las palabras que utilizó el emblema del cine para asegurar que piensa volver a sus orígenes, dado que los primeros pasos en su carrera los dio escribiendo chistes, guiones para televisión y hasta llegó a publicar algunos libros con historias cortas de humor.

Esta no es la primera vez que Woody Allen se refiere a su retiro. El pasado julio y en una entrevista con Alec Baldwin, habló del tema: “Las cosas ya no son como antes en el mundo del espectáculo. Ya no interesan tanto las historias humanas. Cuando empecé, las películas llegaban a los cines de todo el país y cientos de personas iban a verlas en grandes grupos. Mientras que ahora, con las plataformas de video bajo demanda, el paso de las películas por el cine es casi anecdótico. Y es que ya no lo disfruto tanto ni me divierto haciendo películas”.

Su nueva y, aparentemente, última película estará ambientada en París y según sus propias palabras será emocionante, dramática y siniestra. “Tiene una naturaleza parecida a lo que cuento en Match Point. Una historia policial que gira alrededor de temas como el azar, la casualidad, las oportunidades y la buena o mala suerte”, dijo en diálogo con La Nación.