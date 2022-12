Cazzu habló por primera vez de su noviazgo con Christian Nodal

Tras haberse separado de Belinda en febrero de 2022, un par de meses después, Christian Nodal comenzó su relación con la rapera argentina Cazzu. En junio pasado se los vio caminando por las calles de El Salvador tomados de la mano, y si bien nunca habían confirmado oficialmente su romance, cada vez más se empezaron a mostrar juntos en diversos eventos a los que asistían, incluso acompañándose a sus respectivos conciertos. Ahora, la artista rompió el silencio y habló por primera vez de su noviazgo con el exponente del regional mexicano.

Una de las primeras imágenes que de Cazzu y Nodal juntos.

"No me molesta, conozco la realidad. Me da cierto orgullo, si la gente pueda llegar a Christian a través de mí. La gente en mi país ha llegado mucho a él a través mío. Es algo muy bonito y habla sobre todo del amor", expresó Cazzu.

La rapera también confesó que es difícil lidiar con una relación tan mediática como la que llevan con Nodal ya que muchas veces se dicen cosas sin conocer la realidad. "Para mí es muy difícil lidiar con un romance públicamente porque no me considero mediática. Solamente, hago música, es lo único que sé hacer y para lo que trabajo un montón. Todo lo demás de pasa, realmente, no lo entiendo. No entiendo muy bien cómo funciona la prensa y me genera mucho conflicto montón de personas mintiendo sobre uno, por ejemplo”, remarcó Cazzu.

Asimismo, Cazzu está ofreciendo una serie de conciertos en México, país de Christian Nodal, donde se le ha visto acompañada de su novio en todo momento. Incluso, ya compartieron escenario. "Cantamos juntos, fue hermoso", concluyó la argentina.