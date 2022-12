Así nació la amistad entre Francisca Lachapel y Zoe Saldaña

La verdad es que triunfar en el competitivo mundo del espectáculo es todo un desafío, y más para personas de raíces humildes que no tienen ningún vinculo con este círculo. Este es el caso de la presentadora de televisión Francisca Lachapel, quien también es exreina de belleza, actriz y comediante, y de la reconocida actriz Zoe Saldaña, quien actúa en la tan esperada película de Avatar The way of water.

El primer encuentro que tuvieron las dos artistas fue en el año 2017, y desde aquel momento mantienen una relación muy especial ya que comparten aspectos de su vida que son muy similares. Las dos son dominicanas (Saldaña también es estadounidense) y vienen de una familia muy humilde, por lo cual tuvieron que luchar muchísimo por cumplir sus sueños.

Las artistas se tienen un gran cariño y mantienen su amistad.

Además, sus esposos tienen la misma nacionalidad, son italianos. Desde aquel año no se volvieron a ver, hasta que en noviembre del 2022 se reencontraron en el programa Despierta América de Univisión, conducido por Francisca.

Un cariño imborrable

Luego de 5 años de no haberse visto, las artistas se volvieron a reencontrar en noviembre del presente año en el programa que conduce Francisca Lachapel desde el 2015 en Univisión, Despierta América. Al verse se dieron un gran abrazo demostrando la complicidad y apoyo mutuo que se tienen.

"¡Gracias por este momento! Después de nuestra conversación y abrazo me siento más inspirada, empoderada, pero, sobre todo, orgullosa de mí, de mis raíces, de donde vengo. Que tu talento, belleza, clase y humildad continúen arropando este mundo. ¡Feliz de verte triunfar!”, escribió la presentadora refiriéndose a Zoe, quien al ingresar al programa se largó a llorar dada a la emoción.

Un memorable momento fue cuando Francisca le preguntó a Zoe cómo hizo para conseguir tanto éxito.

La actriz le respondió: “Haciendo lo que tú haces, haciéndolo como tú lo haces. Donde quiera que yo voy soy la hija de mi mamá y la nieta de mi abuela. Estoy representando un legado de las matriarcas que me trajeron hasta aquí, punto. Y donde quiera que yo vaya, no importa que enfrente un reto es así. Yo vengo de una familia muy sencilla, pero muy rica en educación, cultura y clase”.