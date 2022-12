Así conoció Julio Iglesias a la madre de Javier Santos, su hijo no reconocido

Es sabido que el cantante español Julio Iglesias fue un galán que conquistaba con su encanto y talento a cualquier mujer. Sin embargo, a pesar de las numerosas historias de infidelidades del compositor, se casó dos veces y ha tenido 8 hijos en totales, aunque hay un noveno, llamado Javier Santos, al que no reconoció como tal.

Supuestamente, Julio Iglesias mantuvo una aventura con María Edite Santos, cuando todavía estaba casado con Isabel Preysler.

Julio Iglesias, quien es el artista que más música ha vendido en la historia, con ventas demás 250 millones de dólares, se casó por primera vez con Isabel Preysler, con quien tuvo a Chábeli, Julio y el más famoso de sus hijos, Enrique. La pareja se divorció en 1978 y el artista volvió a contraer matrimonio en 1991 con Miranda Rijnsburger, con quien tuvo otros cinco hijos, Miguel Alejandro, Rodrigo, Victoria, Cristina y Guillermo. Sin embargo, aparentemente el artista habría tenido un hijo extra matrimonial el cual no ha sido reconocido por el cantante.

Javier Santos mantiene una pelea legar para que sea reconocida su identidad.

Se trata de Javier Santos, supuesto hijo de Julio Iglesias con María Edite Santos. El artista habría conocido a María Edite en 1975, cuando aún estaba casado con Isabel Presley. Santos era una bailarina portuguesa quien aseguró haber tenido una relación con el ex futbolista. "Nos conocimos en 1975, en la sala de fiestas Las Vegas de Sant Feliú de Guixols donde los dos trabajábamos. Le gusté y me fue a ver a mi camerino. Iba detrás de mí. Su insistencia, aunque al principio me negué a un encuentro, me convenció. Ya estaba casado con Isabel Preysler, pero él me lo ocultó. En nuestra primera cita hicimos el amor y creo que fue esa misma noche cuando me dejó embarazada", relató en su momento la madre del supuesto hijo de Julio Iglesias.

Asimismo, María Edite no se quedó con una buena imagen del artista tras su aventura amorosa. "Era cariñoso, sus miradas indicaban algo que luego no fue. Desapareció de mi vida totalmente y ni tan siquiera pude contactar con él para contarle que esperábamos un hijo. Me quedé sin dinero. Mi situación era angustiosa. Fui a dar a luz sola y salí del hospital con mi hijo en brazos igual de sola. Julio me destrozó la vida, pero mi hijo Javier me ha compensado del todo el sufrimiento, porque es maravilloso", sentenció.