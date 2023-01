Adamari López confesó todos los rituales que tendrá para el 2023

Dentro del mundo del espectáculo, existen muchas las celebridades que aman los rituales con diferentes propósitos. Entre ellas, está la conductora y también actriz Adamari López, quien confesó que lo realiza porque cree que de esa manera podrá tener un mejor 2023. Veamos a continuación de qué se tratan.

Cada año cuando se acerca la Navidad y el Año Nuevo, algunos de estos rituales se vuelven muy importante para ciertas personas creyentes. Lo cierto es que son muchos los famosos que sienten que estas acciones les han funcionado a la perfección. Así es el caso de Adamari López, quien admitió en voz alta tener varios de estos.

Los rituales de Adamari López para comenzar el 2023

Durante una entrevista con Mezcalent, la conductora de hoy Día dijo: “Yo creo que los rituales se hacen todos: tirar agua pa’ trás, salir corriendo con las maletas, comerse las doce uvas para la prosperidad, calzones rojo y amarillo“.

En la misma línea, confesó cuál de todos los rituales que conoce le han funcionado hasta el día de hoy: “Todos en su momento me han funcionado. Recuerdo una vez que me puse los dos calzones, el rojo y el amarillo a la misma vez que creo que es para dinero y prosperidad, que fue un año muy bueno, y el rojo para el amor; lo del agua para atrás para que se vaya lo malo, lo de las maletas para viajar mucho, todos me han funcionado”.

Asimismo, más allá de cualquier ritual, para Adamari lo más importante en su vida es estar al lado de su hija. Ella es su motor, su alegría e inspiración. Junto a Alaïa combina la decoración de la casa, elige colores y estilos. Así es como su relación “madre e hija” tiene encantados a todos sus admiradores.

¿Qué busca en el amor?

Más allá de las tradiciones que tiene para que el 2023 venga con mucha salud, Adamari López reflexionó sobre las lecciones que aprendió en el 2022 y reveló que no busca un novio:

"He tenido un año donde he sabido valorar el trabajo y agradecerlo. Creo que lo que he aprendido es aprender a disfrutar cada etapa, sentirla, vivirla, enfrentarla, y seguir hacia delante”.

Adamari López junto a su hija, quien es su prioridad, confesó qué rituales hará para recibir al 2023

Además, agregó: "En términos personales, creo que hay muchas cosas en las que puedo seguir trabajando para seguir mejorando, en autoestima, en personalidad, en carácter".

Entre sus prioridades, al momento de pensar en una futura relación habló de lo que desea en un compañero de vida y no en un nuevo novio: "Respeto, admiración, fidelidad".