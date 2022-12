Adamari López sorprende a todos revelando su menú de Navidad

La conductora puertorriqueña Adamari López ya adelantó que será muy estricta este 24 de diciembre, precisamente para recibir la Navidad.

Aunque antes comía la comida típica de su querido Puerto Rico, ahora afirmó que cambiará el menú para pasar estas festividades de manera más saludable.

Adamari López, la presentadora principal del programa hoy Día en Telemundo, adelantó qué comerá en esta Navidad, aunque primero dijo: “Yo creo que uno siempre puede comer las cosas que uno desee, pero tampoco se tiene que extralimitar”.

Vale recordar que la también actriz en muchas oportunidades contó que le gustaba cocinar y que, por lo general, era muy buena en ello porque tenía buena sazón. Por esa razón, no dejará de comer sus tradicionales arroces con gandules.

Asimismo, aseguró: “Es un tiempo para disfrutar, pero tampoco tienes que excederte. Me permito comer lo que se come en esta época tradicional de la Navidad".

Y luego contó: "En mi país, por ejemplo, se come el arroz con gandules, no como una cantidad exagerada, sino una porción pequeña, que me haga sentir satisfecha, pero que a la misma vez me dé la oportunidad de disfrutar el momento que estoy viviendo”.

También agregó que para su mesa de Navidad no dejará de comer uno de sus platillos favoritos, el bacalao, ya que le recuerdan mucho a su papá, una de las personas más importantes de su vida.

Lo prohibido: el régimen estricto de alimentación

Últimamente, Adamari López viene cuidando mucho su salud y, en consecuencia, su físico ha cambiado notablemente. En más de una oportunidad ha compartido el régimen estricto que la llevó a bajar de peso y tener una vida más saludable.

Sincera, expresó que hace mucho tiempo se ha prohibido algunos alimentos: “Yo no me permito tomar soda, y aunque todo con medida se puede, yo sé que para mí eso es un trillo para consumir más, porque es algo que me llama la atención y no me lo permito. Creo que es la única cosa que tengo restringida. No es que esté prohibido”. Adamari López está más que lista para celebrar la Navidad.

Siguiendo la misma línea, señaló que desde hace tiempo piensa mucho lo que quiere consumir y la cantidad de ello. Ya es consciente de que todo es válido a la hora de comer y a la hora de cómo se quiera preparar.

Un estilo de vida saludable para ella es conocer lo que quiere comer y cómo organizarlo durante el día. Así de saludable será su Navidad, siempre sin pasar hambre.