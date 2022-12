Jennifer Aniston sorprendió a todos en un mercado al aparecer vendiendo sus propios productos

Jennifer Aniston saltó a la fama luego de protagonizar durante diez años la exitosa sitcom Friends que todavía es reproducida en varias plataformas de streaming y continúa siendo de las más consumidas. Pero luego de interpretar a Rachel llegaron diversos papeles que la colocaron en el podio de las actrices más queridas de Hollywood. Hoy con 53 años, Jennifer sigue sumando escalones en su carrera actoral pero también se animó a lanzarse en el mundo de los negocios, por lo que inició una línea dedicada al cuidado del cabello y, también, una marca de barras proteicas para disfrutar de alimentarse sanamente.

En un video publicado por la misma Aniston, se la puede observar detrás de una mesa llena de sus barras nutricionales, promocionando los sabores de las mismas, e invitando al público a que se acerque a su pequeño puesto, decorado con una pizarra que anunciaba el nombre de la marca.

“Gracias @themorningshow por la toma de control de mi servicio de artesanía. Jon, te debo una caja ¡Ve a abastecerte!”, escribió la actriz junto al video. Durante su corta participación en la feria, Jennifer le regaló sus productos a quienes caminaban cerca del lugar, y en solo unos minutos, las barras se agotaron por completo. “¡Tienen muy buenos ingredientes!”, dijo la actriz mientras varias personas se las llevaban.

El video no tardó en llenarse de comentarios que elogiaban el gesto, incluso, la también artista y su compañera de elenco en The Morning Show, Reese Witherspoon, reaccionó al clip con varios emojis. “Si me acercara a un stand y Jen estuviera trabajando en la cabina, me desmayaría”; “Qué hermosa eres, te compraría todo”, se lee bajo el video que ya acumula casi 600 mil likes.

Jennifer Aniston se dispuso a vender ella misma en un mercado sus propios productos.

De acuerdo con la actriz, “esta es una barra de Vital Proteins que ayudé a crear. Es muy emocionante. Están hechas con una gran cantidad de ingredientes deliciosos”. Las barritas vienen en tres presentaciones: Fudge de mantequilla de cacahuete, Maca y Maqui Berry, Cold Brew Coffee-Maca & Cordyceps, y Dark Chocolate Coconut-Reishi & Lion’s Mane. En el sitio web de la marca se especifica que este producto consta de “tres deliciosas barras de proteínas y colágeno que han sido desarrolladas en colaboración con nuestra directora creativa, Jennifer Aniston.

Hace tiempo, Jennifer Aniston tiene su propia línea de productos para el cuidado del cabello y una marca de barras proteicas.

Además, hace poco más de un año, Aniston lanzó LolaVie, su marca de productos para el cuidado capilar que se ha convertido en todo un éxito en el mundo de los cosméticos. De hecho, esta es la segunda vez que Aniston utiliza este nombre para un producto. La primera vez fue en 2010, cuando colaboró con Elizabeth Arden para crear un perfume, y aunque se llamó LolaVie durante algún tiempo, lo cierto es que la firma tomó la decisión de cambiarle el nombre a Jennifer Aniston para poder captar la atención de sus fans de una manera más efectiva.