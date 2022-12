¡Imposible! El caso que no pudo resolver la Dra. Ana María Polo

La Dra. Ana María Polo es quizás una de las figuras más reconocidas de la televisión latinoamericana. Es que la licenciada en Derecho y Ciencias Políticas está a cargo de la conducción del exitoso programa Caso Cerrado.

Este programa es uno de los más vistos en la televisión y el rating suele acompañarlo en cada jornada con números envidiables. Muchos de los casos planteados parecen parte de una novela, pero según reveló la Dra. Polo son, en su mayoría, casos reales.

“Todos los conflictos que se presentan en Caso Cerrado son reales, o sea en la materia los hechos ocurrieron, es una verdad”, explicó la profesional del derecho.

La Dra. Ana María Polo es Licenciada en Derechos y Ciencias Políticas.

En la mayor cantidad de los casos, el hecho tiene una resolución efectiva durante el lapso del programa, salvo en una ocasión en donde la Dra. Polo no supo cómo llegar a un acuerdo.

Este hecho comenzó cuando un hombre se le reveló a la encargada de impartir justicia y no acató sus órdenes. "Escúcheme, usted tiene que presentar el divorcio, porque usted no puede estar casado”, le habían advertido, a lo que el sujero respondió: "tú no eres nadie para decirme eso, yo me divorcio cuando quiera”.

Enojada por la respuesta del hombre, Ana María Polo decidió echarlo del estudio.

Esto llevó a que Ana María Polo de por terminado el caso y expulse al hombre del set de grabación dejando a todos boquiabiertos y el caso sin resolución.