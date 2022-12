Así fue la vez que Eugenio Derbez y Victoria Ruffo llegaron a los golpes

La vida amorosa del actor mexicano Eugenio Derbez siempre estuvo rodeada de polémicas y sin lugar a dudas, la relación que mantuvo con la actriz de telenovelas Victoria Ruffo fue una de las más sonadas en el mundo del espectáculo. Es así que ahora, José Eduardo, el hijo que tienen en común, reveló que una vez la pareja hasta llegó a los golpes durante una discusión.

En los últimos años, el creador de “La familia P. Luche” ha dejado muy en claro que aún le guarda un gran rencor a la madre de su hijo por no haberle permitido ver cuando José Eduardo era niño. A pesar de que hoy en día, el protagonista de “No se aceptan devoluciones” lleva una relación de cercanía con todos sus hijos, el trato con Victoria Ruffo sigue siendo distante.

Ahora, José Eduardo Derbez, el hijo de ambos, reveló que en las discusiones que tenían sus padres una vez se hizo presente la violencia física.

Eugenio Derbez y Victoria Ruffo junto a un pequeño José Eduardo.

La vez que Eugenio Derbez y Victoria Ruffo llegaron a los golpes

En una reciente entrevista con el periodista de espectáculo mexicano Yordi Rosado, José Eduardo reveló que sus padres nunca tuvieron una buena relación ni cuando era pareja.

Y es que a pesar de tener un hijo en común, nunca llegaron a tener una convivencia armoniosa, por el contrario, su relación desde siempre ha sido nula, distante y hasta llegó a ser violenta. "Estuvo muy feo. Porque, tengo entendido que había una restricción en ese momento; mi mamá tenía que dar el permiso y tenía que estar la nana, si veía a mi papá. Y, según yo, la escuela sabía. Mi mamá había hablado con la escuela para determinar que, o pasaba Rocío, que era la nana; el chófer, Víctor o ella por mí, nada más para recogerme. Y mi papá por sus huesos voluntad decidió pasar por mí al colegio brincándose al juez y a los permisos”, relató José Eduardo.

José Eduardo reveló que una vez su madre cacheteó a su padre Eugenio Derbez.

Se trata de la conocida historia donde el comediante supuestamente habría secuestrado al hijo de Ruffo, pero no se sabía que la pareja habría llegado hasta los golpes en esa ocasión. "Yo no tenía idea de la situación. Me dicen 'vino mi papá' y estaba feliz porque 'vino mi papá'. Me acuerdo que fuimos a comer a un lugar en la Ciudad de México. Estábamos platicando, muy a gusto. Y de repente, veía que a mi papá le llegaban llamadas y llamadas, y no contestaba el teléfono. Obviamente, para mi mamá debió haber sido horrible enterarse que alguien me sacó de la escuela. Mi papá vio el teléfono, lo bajó y me dijo 'ya te tengo que regresar'", contó el hijo de Eugenio Derbez.

En ese sentido, José Eduardo asegura que aunque no vio a ciencia cierta que pasó a su regreso, sabe que su madre hasta cacheteó a Derbez por haberse llevado a su hijo sin autorización.