Así fue la fugaz relación de Paty Cantú con el protagonista de How I Met Your Mother

Paty Cantú sorprendió a todo el mundo al confesar que tuvo un breve y polémico romance con Josh Radnor, uno de los protagonistas de How I Met Your Mother. En diálogo con Yordi Rosado, la cantante dijo que las cosas entre ambos no terminaron nada bien y reconoció que su canción "Si yo fuera tú" está dedicada a él.

En una extensa conversación que tuvo con Yordi Rosado, la cantante y actriz Paty Cantú confesó que tuvo un intenso y fugaz romance con Josh Radnor, el actor que da vida al personaje de Ted Mosby en la sitcom How I Met Your Mother.

Ya se sabía que ambos se conocían. De hecho, en La Mexicana, el último álbum de estudio de Cantú hasta el momento, hay una canción compuesta e interpretada por ambos: "Mírame" (Stefano Vieni también figura como autor).

Lo que no se sospechaba era que entre ambos se había dado algo más que una relación profesional. La artista mexicana que ahora tiene 39 años comentó que todo nació en los primeros tiempos de la pandemia, cuando ella se suscribió a un newsletter del actor estadounidense.

A través de las redes sociales, él le pidió su número de teléfono y rápidamente comenzaron a hablar y a conocerse. Según expresó Paty, Radnor le hacía promesas de amor y de a poco ella se fue dando cuenta de que la realidad no era tal como parecía.

Paty Cantú y el triste final de su romance con Josh Radnor: qué fue lo que pasó

“Sospecho que él tenía novia y dijo 'juguemos un rato con la mexicana'”, indicó la conductora de Iron Chef México. Fue entonces cuando decidió cortar por lo sano y dio por finalizado todo tipo de contacto que tenía con Radnor.

Paty Cantú le dedicó una fuerte canción a Josh Radnor.

Eso sí: la cantante no dejó pasar la oportunidad de sincerarse con el actor y eligió hacerlo a través de una canción. El resultado de esto fue "Si yo fuera tú", obra en la que cuenta con la colaboración de la artista argentina María Becerra.

“Ni vienes ni vas, qué poquito me das. Ni caliente o frío, jah, tú eres tibio”, reza la letra en una parte. Luego, el estribillo es elocuente: “Si yo fuera tú, no me perdería de todo esto. Pero esto ya fue, ya fue, ya fue, tú te lo perdiste y yo me salvé”.