Paty Cantú habló sobre la enfermedad que padece y que tardaron un año en diagnosticarle

Qué difícil poder mirar el vaso medio lleno cuando tu carrera profesional está mejor que nunca, tus relaciones también pero, sin embargo, hay algo en tu interior que te dice que algo no marcha correctamente. Cuando lo que falla es la salud, la balanza se desequilibra inevitablemente y hasta que esa parte de nosotros no se solucione no se puede estar del todo bien. Esto padeció un año entero la cantante Paty Cantú, quien después de cientos de diagnósticos, resolvieron por qué se sentía tan mal.

Si le hubieran detectado a tiempo la enfermedad que tiene, su vida hubiera sido menos desgastante. Lo importante es que hoy se desarrolla sin problemas gracias al tratamiento adecuado, sin embargo, esto no la limitó para compartir su experiencia. Lo hizo tras el concierto Un Récord Por La Tiroides que ofreció en el Parque Bicentenario de la Ciudad de México y cuyo objetivo fue crear conciencia en la gente respecto a los problemas relacionados con la tiroides.

Paty Cantú.

Dijo que desde hace tiempo ella sufre de hipotiroidismo, padecimiento que le diagnosticaron en un año. “Al principio me dijeron que tenía 20 cosas que no eran y me hicieron análisis de sangre”, recordó. “Tienes leucemia, tienes lupus”, le confirmaron al principio. “Y me costó un año perseguir el diagnóstico”, relató la intérprete de Goma de mascar que ya sabiendo el origen de sus malestares, inició un tratamiento que le hizo sentirse mejor.

“Fue tan fácil como empezar a tomar una pastilla todos los días y me regresó a la vida y la personalidad. Pude volver a dormir, a controlar mi peso, a controlar mis emociones”, platicó a la prensa. Paty Cantú mencionó que le gusta hablar de esto públicamente porque cree que se deben “normalizar las conversaciones absolutamente humanas”.

Paty Cantú.

El hipotiroidismo, o tiroides hipoactiva, ocurre cuando la glándula tiroides, que se encuentra en la parte delantera del cuello, no produce suficientes hormonas tiroideas para satisfacer las necesidades del cuerpo, de acuerdo con el sitio Medline Plus. Si la tiroides no funciona correctamente, se afecta la respiración, frecuencia cardíaca, el peso, la digestión y los estados de ánimo.