Por qué Jennifer Aniston no se habla con sus hermanos: la historia

Jennifer Aniston saltó a la fama a mediados de los años 90 a raíz de su participación en la popular sitcom Friends, en la que personificó el papel de Rachel Green. Así terminó catapultándose como una de las actrices más reconocidas de Hollywood, conocida como la reina de la comedia.

Su inclinación hacia el mundo de la actuación llegó a través de sus padres, ya que John Aniston y Nancy Dow también eran actores de cine. Como parte de esa familia, Jennifer no fue la única hija de sus padres sino que además tiene otros dos hermanos: Alex Aniston y John T. Melick.

Jennifer Aniston y sus padres: John Aniston y Nancy Dow.

La historia de sus hermanos es un tanto particular, ya que no son del matrimonio entre sus padres sino que son de anteriores relaciones. Su madre Nancy tuvo un anterior matrimonio con Jack Melick y de allí nació John T. Melick. Por su parte, John, su padre, tras separarse de Nancy tuvo una relación con Sherry Rooney y tuvieron un hijo llamado Alex.

Lo puntual de esta situación es que, fuera de los grandes flashes que absorbe su enorme figura mediática, la actriz tiene una relación bastante particular con sus medios hermanos, con quienes no se llevaría bien y tendría una distancia importante.

Lo cierto es que la tensa relación que Aniston tuvo con su madre hizo que la relación con su hermano John tampoco sea buena. De hecho, poco se sabía de la existencia de este hermano hasta 2016, cuando ambos redactaron un comunicado para informar que su madre falleció.

John también trabaja en la industria cinematográfica pero no como actor, sino como asistente de dirección y supervisor de producción. El hermano mayor de Jennifer trabajó en proyectos como ‘Navidad en Palm Springs’ (2014) y ‘Mi vida en Palos Verdes’ (2017).

Los dos hermanos de Jennifer Aniston: Alex (izquierda) y John (derecha).

Por su parte, con Alex la relación con las cámaras es diferente ya que el joven no quiso dedicarse al mundo del espectáculo y se lo conoce como un ‘artista de espíritu libre’. Según algunos rumores no se habla con Jennifer desde hace varios años, pero no se ha revelado el verdadero motivo de este distanciamiento entre ellos.

Muy pocas veces se ha hablado de Jennifer y la relación con sus medios hermanos, sin embargo todo este relato demuestra que hay diferencias que separan a la actriz de su familia. Por ese motivo, las distancias en esos vínculos son grandes.