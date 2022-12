Inédito: cuánto recaudó el hit navideño más popular de Mariah Carey

Está claro que Mariah Carey tiene una lista de éxitos musicales muy extensa. Sin embargo, en épocas de Navidad, lo que también quedó demostrado es que uno de los hits más escuchados (no sólo de la artista sino en general) es All I Want for Christmas Is You, de las canciones más reconocidas en el mundo.

Es uno de los temas que más se escucha en todos los meses de diciembre desde el año 1994, y de hecho ha sido reversionado decenas de veces. Cada vez que las semanas transcurren y se acerca el esperado 25 de diciembre, la canción de Mariah va escalando los puestos del ranking musical y eso queda en evidencia año tras año, hasta siempre posicionarse bien alto.

Por toda este impacto, lo que sorprendió recientemente es que Billboard hizo un cálculo aproximado de cuánto ganaría por año Carey por dicho éxito. Desde el 94, momento en el que se lanzó el tema como parte del disco Merry Christmas, a la fecha.

En 2021 la canción logró 1.747 millones de unidades de consumo de temas de Estados Unidos. Del total, 48 mil fueron descargas, 200 millones provinieron de transmisiones de audio, 52.5 millones provinieron de transmisiones de video y 24 millones de transmisiones programadas.

Los datos estiman que, combinadas esas reproducciones y descargas, en 2021 generaron 1,36 millones de dólares para Carey. La suma sigue, ya que la canción apareció en cinco álbumes físicos, lo que suman 368 mil dólares más. Estados Unidos apenas representó el 51% de las ventas y el 30,7% de la transmisión on demand, así que sumando la recaudación internacional la cifra sería mucho mayor aún.

En 2021, Billboard estimó que la versión de grabación de Carey recaudó 4.5 millones y las regalías por publicación sumaron otros 1.66 millones. Combinado, hablamos de 6.16 millones. De esos ingresos, las regalías quedaron en 1.55 millones de dólares, lo que le otorgaría a Sony (su discográfica) 2.95 millones.

Mariah Carey y su hit navideño, siempre de moda por estas épocas.

Esto también es teniendo en cuenta que la canción fue compuesta por dos personas (además de la cantante, también la escribió Walter Afanasieff), por lo que el porcentaj para Mariah en este caso sería de la mitad, un 50% (sólo por la publicación habría recibido un monto de 830 mil dólares).

“Si es propietaria de su publicación, después de una tarifa administrativa del 10%, su salario neto sería de $747,000. Si tiene un acuerdo de coedición 75/25, su parte sería un poco más de $622,000; y si ella no es propietaria de la publicación de esa canción, sus regalías de publicación serían de aproximadamente $ 415,000”, concluye Ed Christman su informe, el encargado de hacer dicho análisis. Mariah Carey es un clásico en estas fechas junto a su popular canción.