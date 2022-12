Sexy Santa Claus: Billie Eilish celebró su cumpleaños 21 en una fiesta épica llena de celebrities

Billie Eilish es una de las artistas más jóvenes de la industria musical que ya posee en su haber más récords de los pensados. Acaba de cumplir 21 años, un número importante para toda persona que empieza a despedirse de la adolescencia para comenzar a transitar la vida adulta. Por eso, este cumpleaños no podía pasar desapercibido, por lo que la cantante decidió hacer una fiesta a lo grande y sorprendió a todos los comensales con un atuendo sexy a lo Mamá Noel que se ajusta a las festividades del momento.

La cantante estadounidense estuvo acompañada por su novio Jesse Rutherford y sus amigos famosos, entre ellos Justin Bieber y su esposa, la modelo Hailey Bieber. La cantante de Bad Guy sacó el máximo partido de celebrar su cumpleaños durante la temporada festiva y optó por un sexy disfraz de Señora Claus que consistía en un minivestido rojo de piel sintética, guantes festivos a juego y una capa, mientras se adornaba con grandes pendientes de aro de plata.

Billie Eilish celebró su cumpleaños número 21 con una gran fiesta en la que se vistió de una sexy Santa Claus.

Billie Eilish, que en Estados Unidos ya tiene edad legal para beber, fue vista con una copa de champán en la mano mientras se acercaba a Jesse, de The Neighbourhood, que llevaba un traje de Papá Noel a juego. Mientras él la rodeaba con sus brazos, la multitud cantaba el cumpleaños feliz a una sonriente Billie, que aprovechaba cada segundo de atención admirativa que recibía mientras soplaba las velas de su tarta de cumpleaños. Y no es de extrañar que estuviera tan encantada, dada la asistencia de tantos amigos famosos.

Al cumpleaños de Billie Eilish acudieron varias celebridades.

Kendall Jenner, Doja Cat, Olivia Rodrigo, Avril Lavigne, Dove Cameron y Eiza González estuvieron presentes y compartieron un montón de fotos en sus Instagram Stories durante la velada. La modelo Kendall estaba sensacional y compartió una serie de fotos en blanco y negro con Hailey, la magnate de Rhode Skin. Mientras tanto, la princesa del punk-pop Avril documentó el momento en que la multitud cantaba el cumpleaños feliz a Billie.

A lo largo de la velada, era evidente que Billie estaba más feliz que nunca y en un gran momento con su romance con Jesse.

Todos los invitados del cumpleaños de Billie Eilish compartieron fotografías en sus redes sociales.

Hablando de su nueva relación, Billie dijo recientemente a Vanity Fair: “Estoy realmente inspirada por esta persona, y, ya sabes, él está inspirado por mí. Es realmente genial, y estoy muy emocionada, y estoy muy feliz por ello’. También habló de los juicios que su relación ha suscitado en ocasiones: ‘Di lo que tengas que decir, pero yo tengo el control ahora mismo. Me las arreglé para que mi vida llegara a un punto en el que no sólo me conociera una persona que yo creía que era la f****** f***** más sexy del mundo, sino que, además, ¡le tirara de los pelos! ¿Me tomas el pelo? ¿Podemos aplaudirme?”.