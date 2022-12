Esto dijo Pepe Aguilar para defender a Ángela Aguilar de las críticas

Con inocencia y sin pretender nada, la cantante mexicana Ángela Aguilar despertó una gran polémica luego de que hizo unas controversiales declaraciones. Al parecer, tras confesar que una parte de ella era argentina generó mucho enfado en sus compatriotas.

Las críticas le llovieron a montones y Pepe Aguilar salió a defenderla. Te contamos qué fue lo que dijo al respecto.

Ángela Aguilar: un poco argentina

Vale recordar que, recientemente, la selección argentina se glorificó con la Copa del Mundo 2022. Muchos famosos de todo el mundo los han felicitado de diferentes formas, y en esta oportunidad la intérprete Ángela Aguilar también celebró dicha victoria publicando una foto con un texto que decía que decía, entre otras cosas, “25% argentina”.

“No te lo puedo explicar porque no vas a entender. 25% argentina, 100% orgullosa. Hoy todos somos más celestes que el cielo” es el texto que escribió la hija de Pepe Aguilar en su post.

Las críticas a Ángela Aguilar

Como era de imaginarse, ese apoyo de Ángela Aguilar a la selección le abrió las puertas a cientos de críticas de personas que cuestionaron dicha afirmación.

Algunos de los comentarios fueron: “Ubicate mija, no son más celestes que el cielo porque el cielo no se compara con ninguno de ustedes”, “No manches, ni una foto tienes relacionada al fútbol”, “Me duele tu traición”, “cosas de whitexican”, “Ya caíste mal, un admirador menos”, “Ridícula”, entre otros.

Por su parte, Ángela prefirió hacer caso omiso a las críticas, aunque su padre Pepe Aguilar salió en su defensa y les respondió a todas las personas que atacaron a su hija por su comentario.

Pepe Aguilar defiende a muerte a toda su familia.

Qué dijo Pepe Aguilar

Pepe Aguilar no se quiso callar y decidió responder muchos de los comentarios que dejaron los detractores en el post de la artista. Entre algunas de ellos se pudo ver lo que declaró lo siguiente: “Y tú una envidiosa…”. “Pues mira, si admiras a un artista por sus post de Instagram… estás (estamos) en serios problemas”. “Tú, un naco por ponerte así con una mujer. No dijo nada malo, pero si te cala, muy tu problema. Espero me respondas a mí también”.

Uno de los que más ha sorprendido fue lo que le dijo a la persona que comentó que dejara de “lucrar con México” y que se fuera para Argentina, sobre lo cual Pepe respondió: “Perfecto, inmediatamente la mando para allá”.