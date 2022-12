Tristeza absoluta: Maite Perroni tiene el corazón partido en mil pedazos por la pérdida de un ser querido

El lunes pasado recibíamos la feliz noticia del regreso más esperado de los últimos años: RBD de nuevo a los escenarios en 2023. Cada uno de los integrantes de la banda se encargó de dar el comunicado a sus seguidores. Además, Maite Perroni está próxima a estrenar la serie Tríada por Netflix en la que será protagonista. Sin embargo, los festejos quedaron de lado porque la actriz acaba de despedir a su mascota Sancho con el que tenía una conexión muy especial y la invade una tristeza absoluta.

A través de sus redes sociales, la actriz dio a conocer que murió Sancho, el perro que fue su compañía durante casi una década, ya que fue en 2013 cuando lo presentó a sus seguidores siendo un cachorro. “¡Uff, sí que duele! Cómo no me van a hacer falta mi gordo y sus ronquidos que se hacían sonar sin consideración… cómo no extrañarte, Sancho hermoso, si solo sabías dar amor”, escribió la también cantante en su Instagram.

Maite Perroni está pasando un triste momento por la partida de su mascota Sancho.

Como pie a un video que capturó algunos momentos de ella con su perro, añadió: “Tengo el corazón partido en mil cachitos. Ojalá que tu alma sepa cuánto te amo y cuánto te extraño, espero que hayas sido muy feliz con esta familia que se derretía de amor por ti”. Con el tema de fondo You are my sunshine, interpretado por Christina Perri, Maite escribió más: “Gracias por tu amor incondicional y por ser ese corazón con patas que desde que llego a mi vida me hizo feliz. Te amo, Sancho panzón, para siempre por siempre. Vuela alto y espero poder abrazarte nuevamente y sentir el peso de tu cabeza sobre la mía al despertar”.

Maite Perroni y Sancho tenían una relación muy unida y especial.

Hasta el momento, famosos como Angelique Boyer, Zuria Vega, Marimar Vega, Camila Valero, Mane de la Parra, Marjorie De Sousa, Dulce María y Anahí le han enviado sus condolencias. Ésta última le dijo: “Te amo. Te abrazo fuertísimo. Celebra todos los momentos que se quedan en tu corazón”.

Luego de varias semanas de especulaciones y algunas pistas dadas por los integrantes de RBD, este lunes se confirmó el regreso a los escenarios de una de las agrupaciones mexicanas de pop, más exitosa de los últimos tiempos. La mañana del 19 de diciembre, los perfiles de Maite, Anahí, Christian, Christopher y Dulce María colocaron como foto de identidad una imagen con el logo de la banda, para posteriormente compartir un video en el que aparecen algunas escenas de la telenovela Rebelde (2004) además de algunos momentos de la reciente reunión que tuvieron.

Al final del video aparece el link www.soyrebelde.world en el que al entrar se puede leer la leyenda: “Prepara tu corbata, Enero 19 2023”.