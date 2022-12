Este es el sandwich que se prepara Rosalía cada mañana y lleva sólo tres ingredientes

Es una de las artistas definitivas de este año y no porque lo confirmen los 8 Grammys Latinos ganados, ni siquiera su último álbum de estudio, Motomami, una de las producciones más escuchadas de todos los tiempos, sino por su originalidad para llevar al público el show que no esperaban y que supera todas las expectativas, por su carisma sobre los escenarios y por haber girado por todo el mundo llevando su impronta y pisando fuerte con su estilo y personalidad cada pueblo recorrido. Además, Rosalía viraliza todo lo que hace, como su sandwich preferido que preparada cada mañana y que no le lleva más de 4 minutos. Te contamos de qué se trata.

Rosalía está imparable y su Motomami tour la está llevando por todo el mundo. Mientras que el finde pasado arrasaba en la ciudad de París colgando el cartel de sold out, la catalana se ha hecho viral en TikTok por sus innumerables vídeos donde nos muestra la impresionante autocaravana donde está viviendo estas semanas al lado de todo su equipo. Sin embargo la autora de Despechá ahora está en boca de todo el mundo tras desvelar cómo se hace su sándwich favorito. Queremos avisarle que a simple vista es muy tentador.

El sandwich que se prepara Rosalía cada mañana lleva sólo tres ingredientes y lo preparás en cuatro minutos.

No sabemos si Rosalía le ha robado la receta a Kylie Jenner (gran amiga de la artista y que a su vez también ha mostrado sus artes culinarios), pero lo cierto es que su vídeo mostrando cómo se hace su Así se hace su sándwich matutino ya acumula casi cinco millones de likes y más de 35 millones de visualizaciones.

Para poder emular su bocadillo deberemos tener a mano un trozo de barra de pan puede ser tipo baguette o de una panadería artesanal) partido por la mitad. Le echaremos medio aguacate laminado, un par de lonchas de jamón cocido, una loncha de queso, sal y un buen chorro de AOVE (al gusto).

Rosalía tiene un sandwich preferido y lo compartió en sus redes.

Para que el bocadillo quede más apetitoso, la catalana no duda en ponerlo en la plancha (o sandwichera) unos minutos y hacer que el queso se funda con toda la mezcla. Crujiente y delicioso, esta receta nos hace abrir el apetito y querer probarlo en casa estas Navidades.