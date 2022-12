¿Dónde está Britney Spears? La espeluznante teoría sobre el paradero de la Princesa del Pop

Britney Spears jamás pasó desapercibida ni cuando lo intentó. Desde el 2000 que se convirtió para los paparazzis, la familia, los amigos y sus fans en el Huracán Spears con actitudes y dichos polémicos que alimentaron durante mucho tiempo los titulares de las noticias. Esta semana la Princesa del Pop se hizo viral en las redes sociales por un rumor desatado por sus seguidores en el que la creen muerta y sostienen que la persona que aparece en sus publicaciones de Instagram es una doble. ¿Dónde está Britney?

Esta semana, los fans de Britney Spears escandalizaron las redes sociales cuando comenzaron a propagar el rumor sobre una posible muerte de la cantante. La noticia se ha hecho viral y hasta se creó una página de Facebook que ya reunió más de 1 millón de likes. En este nuevo perfil se lee: “El lunes (19 de diciembre), aproximadamente a las 11 a.m. PDT, nuestra amada cantante falleció. Britney Spears nació el 2 de diciembre de 1981 en McComb. La vamos a extrañar, pero nunca la vamos a olvidar. Por favor muestra tu simpatía y condolencias a través de comentarios en esta página".

Ese día, la frase ‘Murió Britney Spears’ permaneció durante varias horas entre las tendencias en Twitter y los seguidores de la llamada Princesa del Pop se han dado a la tarea de analizar a detalle cada una de las recientes publicaciones de Britney en su cuenta de Instagram, desde su boda con Sam Asghari hasta el mensaje que hace poco dedicó a su hermana Jamie Lynn.

Las teorías acerca de que no está bien de salud, incluso de que está muerta, se incrementaron luego de que sus fans comenzaron a asegurar que no es ella la que aparece en los últimos post sino una doble o una imagen creada por computadora porque sus últimas fotos se ven borrosas y en videos sólo se escucha su voz (aparentemente trucada) y ella no se ve a cuadro.

La preocupación continúa en aumento y ya hasta se creó el movimiento #FreeBritney2022, que creció con una declaración del bloguero Perez Hilton, quien dice que un amigo que conoce y que trabaja en la industria, le contó lo que realmente le está sucediendo a Spears.

"¿Por qué estoy haciendo este video? En primer lugar, por muchas razones, no voy a repetir lo que me dijo mi amigo... pero mi amigo compartió que las cosas están mal”. Confió en que Spears supere la misteriosa situación en la que se encuentra y admitió que su actitud anterior hacia ella estaba mal. "Soy mucho mayor ahora y me he dado cuenta de lo equivocado que estaba en el pasado y tengo mucha más empatía en el presente", apuntó.

Cabe recordar que el bloguero se había burlado durante mucho tiempo de la intérprete de Toxic, especialmente durante su crisis mental pública a mediados de los 2000, pero cambió su tono años después y fue una de las muchas personas que pidieron el fin de su tutela de 13 años.

Esta semana surgió la fuerte teoría de que Britney Spears no es la persona que aparece en sus publicaciones de Instagram.

“Me han etiquetado en todos los videos de las teorías: la pantalla verde, el clon, el control sobre Britney, la tutela... Y, lo que más me sorprende, es que no he visto ni un sólo video mencionando lo que en verdad pueda estar pasando. Nadie ha especulado en lo que sucede en realidad. Sólo quiero enviarle a Britney todo mi amor, espero que sepa que el mundo está con ella, que la aman”, expresó.

Finamente, mencionó: “Si la verdad sale a la luz, creo que sorprendería a la gente. Me sorprendió a mí, así que mucha luz y salud para Britney y sus fans”. Ahora, ya surgió un nuevo hashtag: ‘Where is Britney?’ (En dónde está Britney?) que exige que la cantante aparezca en una entrevista en vivo y que las fotos que se publiquen de ella vayan más allá de imágenes borrosas o en donde no se le puede ver la cara. Los fans intentan saber qué le sucede a Britney Spears.

La cantante fue puesta bajo la tutela legal de su papá, Jamie Spears y luego de su abogado, alegando que no estaba mentalmente apta para tomar decisiones por sí misma. Desde 2008 hasta que finalizó en 2021, Britney no tuvo control sobre sus finanzas, sus decisiones médicas y su carrera. Por ahora, Britney no ha hecho declaraciones al respecto, pero hace algunas horas publicó un video en el que está bailando a oscuras y escribió que se encuentra en México.