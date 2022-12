¿Cuál es el próximo trabajo en Netflix de Génesis Rodríguez, la hija favorita de “El Puma”?

Las tres temporadas disponibles de la serie "The Umbrella Academy" la han convertido en una de las producciones más exitosas del gigante del streaming Netflix, que en los últimos años ha acumulado millones de fanáticos alrededor del mundo, quienes esperan ansiosos la última entrega que llegará a la plataforma en 2023. Cabe remarcar que, en su elenco se destaca Génesis Rodríguez, la hija favorita del “El Puma”, con quien tiene una estrecha relación y no mantiene ningún tipo de conflicto, muy por el contrario de lo que ocurre con sus hermanas Liliana y Lilibeth.

Sin lugar a dudas la pregunta que se hacen los fans de “The Umbrella Academy” y de la propia Génesis Rodríguez, que pasará con la actriz en la próxima y última temporada, ya que se corrieron fuertes rumores de que podría no ser parte del final de la serie. Aún no se sabe a ciencia cierta cual sería el futuro de la hija de José Luis “El Puma” Rodríguez”, aunque el productor ejecutivo dio algunos detalles de lo que podría venir.

En 2023 se estrena la cuarta y última temporada de "The Umbrella Academy", serie de Netflix donde brilla Génesis Rodríguez.

¿Qué se sabe de la cuarta temporada de “The Umbrella Academy”?

Por medio de las redes sociales, Steve Blackman, el productor ejecutivo de esta aclamada y exitosa serie de Netflix, confirmó algunos detalles claves de la cuarta y última temporada de la producción. A través de su cuenta de Twitter, reveló que en el 2023, la tira finalizará con solo 6 episodios, en vez de los 10 que venía teniendo en las entregas anteriores.

Además, Blackman confirmó la portada y el nombre del primer episodio de la cuarta temporada que tendrá como título: “La tragedia insoportable de obtener lo que quieres”. En base a esto, los fans están pidiendo desesperadamente que si son tan pocos capítulos, por lo menos que la duración de cada uno sea de mínimo dos horas.

Leyenda

Respecto a “Sloane”, el personaje interpretado por Génesis Rodríguez , no hay novedades todavía. La tercera temporada de la serie terminó con la desaparición de la heroína que desafía a la Ley de Gravedad. Sin embargo, aún no se sabe si el hecho que haya desaparecido sea algo definitivo, o tendría una reaparición en la última entrega. Aunque también existe otra alternativa, en la que la hija favorita de “El Puma” haya caído prisionera, pero todo esto se podrá dilucidar solamente cuando se estrene la cuarta y última temporada de “The Umbrella Academy”.