Quién es la joven "gemela perdida" de Jennifer Lopez

Jennifer Lopez es sin dudas una de las mujeres más bellas y codiciadas del mundo. En su eterna juventud, dueña de una fama y talento sin precedente alguno, la multifacética estrella es toda una referente del planeta y se convirtió en un verdadero ícono. Pocos podrían imaginar a alguien igual, aunque físicamente parece existir una persona que se acerca y mucho a su belleza, como si fuera su gemela perdida. Hablamos de Eve.

¿Quién es Eve? Se trata de una mujer nacida en República Dominicana que actualmente vive en Estados Unidos. Ganó fama a partir de que comenzó a maquillarse y vestirse como Jennifer, algo que dio cuenta en redes sociales y las comparaciones llovieron en masa.

Eve compartió los resultados de esta especie de personificación en su cuenta de Instagram y las imágenes sorprendieron tanto a sus seguidores que rápidamente se convirtió en un fenómeno viral. De hecho ya son varios los medios que comenzaron a fijarse en ella.

Sin dudas que JLo es una de las figuras más reconocidas del mundo y que reúne millones de fans. Muchas de sus seguidoras sueñan con imitar sus looks, maquillaje y esa belleza inigualable. Sin embargo, en el caso de esta joven ya hay varios que la consideran prácticamente su hermana gemela, definiéndola como su doble.

Eve es maquilladora y hace tutoriales con tips para sus más de 120 mil seguidores. Lo particular es que no es la primera vez que alguien la compara a la artista. “Lo he oído desde que tenía 16 años... Siempre voy a aceptar que me hagan ese cumplido. ¡Ella es una reina! Gracias a todos”, destacó en sus redes.

Todo esto además se suma a que recientemente subió una publicación en la que imitó el look de la cantante en el video del tema “All I Have”, de 2002. Luego, a pedido de los usuarios, explicó paso a paso cómo recrear los looks que utiliza y por los cuales tanto la han comparado a la estrella.

Eve sorprendió a todos con su enorme parecido a Jennifer Lopez (@pocaeve)

Si bien hay algunas imitadoras de la famosa que tienen una marcada presencia, la popularidad de Eve se dio prácticamente de la noche a la mañana y como un verdadero boom explosivo. De hecho en TikTok su número de seguidores comenzó a crecer exponencialmente luego de ver cómo se parece a la versión joven de Lopez.