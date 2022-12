El motivo por el que Antonio Banderas cree que su infarto fue una de las mejores cosas que le pasó en la vida

Increíblemente, los episodios más tristes o traumáticos, aquellos que nos hacen tocar fondo, son las verdaderas alarmas para nuestra cabeza siempre tan ocupada en el trabajo, en las responsabilidades y obligaciones. La vida pasa rápido y lo que menos hacemos es disfrutar cada presente que nos regala. Por eso, Antonio Banderas considera que el infarto que sufrió hace cinco años atrás fue clave pero también una de las mejores cosas que le sucedieron para aprender a valorar un poco más a su familia, los amigos y todo lo simple que pueda dar muchas satisfacciones y alegrías.

Han pasado cinco años desde que Antonio Banderas tuvo que ser ingresado de urgencia en el hospital tras sufrir un ataque al corazón. Con la perspectiva que aporta el paso del tiempo, y al margen de lo cerca que estuvo de la muerte, el actor malagueño recordó ese dramático episodio como una de las "mejores cosas" que le han pasado nunca. Y es que, una vez recuperado de su intervención quirúrgica, el intérprete decidió llevar una vida más relajada a todos los niveles, centrada en sus seres queridos y en el amor que le tiene a su carrera.

Antonio Banderas considera que el infarto que tuvo fue una de las mejores cosas que le sucedió en la vida.

En su última entrevista al diario The New York Post, el artista nominado al Oscar revelado que ya no presta atención a aquellas preocupaciones que puedan parecerle banales, consciente como es de que la vida hay que disfrutarla y aprovecharla al máximo ante la certeza de que la muerte llegará tarde o temprano, quizá de forma sorpresiva. Banderas reconoció que pasó mucho miedo en los momentos más delicados de su convalecencia, temor que solo se vio ligeramente aplacado por el apoyo y el cariño de su novia, Nicole Kimpel, de su hija Stella del Carmen y demás amigos y familiares.

"Me di cuenta de que el infarto fue probablemente una de las mejores cosas que me han pasado en la vida, porque las cosas que no importan tanto, aunque me preocuparan a diario, no tienen ningún sentido. Me decía: '¿Por qué me preocupo por esto si voy a morir?'. Siempre supe que iba a morir, pero hasta ese momento no había visto la muerte con mis propios ojos", confesó.

Antonio Banderas aprendió a disfrutar y compartir más tiempo con su familia, lo verdaderamente importante, luego del infarto.

Hay que recordar que, hace tres años, el astro de Hollywood atribuyó al ingenio y a la rápida reacción de la ex modelo holandesa, con quien tiene una relación sentimental desde 2014, el hecho de que superara con éxito una de las pruebas más duras que ha tenido que afrontar en sus 62 años de vida. "Cuando empecé a sufrir los primeros síntomas, y ya sabía que estaba pasando algo grave, mi novia puso una aspirina dentro de mi boca y eso me salvó la vida. Sí, me dio una segunda oportunidad", reveló en una entrevista en el programa nocturno de Jimmy Kimmel.