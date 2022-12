De tal palo tal astilla: Chayanne está de festejo por la graduación de su hija Isadora

No hay nada que los fanáticos de Chayanne no sepan de su vida porque se ha convertido en uno de los artistas puertorriqueños más queridos y escuchados del mundo: su comida preferida, el disco que más escucha, incluso, la película que jamás volvería a ver. Sin embargo, pocos saben sobre la vida de sus hijos y a qué se dedican. Precisamente, Isadora acaba de graduarse con 22 años en la carrera de composición musical y al cantante le explota el pecho de orgullo y alegría por los logros de su ya no tan pequeña hija.

Acerca de su carrera musical, sus fans saben absolutamente todo de Elmer Figueroa Arce, mejor conocido como Chayanne, pero no cuando se trata de su vida familiar, de la que ha procurado mantenerse discreto. Sin embargo, sus hijos ya son adultos y el uso de las redes sociales es inevitable para ellos en la época actual. Es así como nos enteramos que el cantante puertorriqueño está de manteles largos por uno de sus hijos.

Se trata de Isadora Figueroa, quien se graduó con honores de la Escuela de Música Frost de la Universidad de Miami en Coral Gables, Florida y compartió las imágenes del festejo a través de su Instagram. Con toga y diploma en mano, la joven de 22 años se enorgulleció de este proyecto culminado. “Familia. Sin ellos, nada”, fue el mensaje que escribió la graduada en Composición Musical y con lo que dejó en claro que su papá, su mamá Marilisa Maronesse y su hermano Lorenzo son lo más importante para ella.

Entre las fotos que se ven también es notoria la presencia de su famosa prima Lele Pons y aunque su primo político, el cantante Guaynaa, no pudo estar presente, sí le expresó su apoyo a través de un mensaje: “¡Me encanta!”, escribió seguido de su post.

Como muestra de sus aptitudes en la música, es frecuente que Isadora comparta con sus más de 451 mil seguidores algunos temas que interpreta con guitarra en mano o frente al piano. De ahí que muchos le han externado su deseo de que algún día se anime a cantar a dueto con Chayanne y lo presuman en redes.