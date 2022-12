Qué piensa el esposo de Britney Spears sobre las fotos subidas de tono de la cantante

Britney Spears se encuentra atravesando uno de los momentos más liberadores de toda su carrera profesional luego de que finalizó con la tutela de su padre y de casarse con el modelo Sam Asghari. Siempre que pudo, la cantante demostró que le importa muy poco el que dirán y comparte todo tipo de contenidos en sus redes sociales, incluso, fotografías provocativas con poca o nada de ropa que encienden las redes sociales y, también, su autoestima. ¿Qué piensa al respecto su esposo?

Luego de que Britney Spears se ha acostumbrado a publicar imágenes semidesnuda en Instagram, su esposo Sam Asghari ya se pronunció al respecto. Este viernes se dirigió a las redes sociales para defender a su esposa de alguna reacción violenta, pero admitió que no puede controlar sus acciones.

“Britney es la única persona en el mundo que es acosada por publicar cosas como esta. Personalmente, preferiría que nunca publicara esto, pero ¿quién soy yo para controlar a alguien que ha estado bajo el microscopio y ha sido controlada durante la mayor parte de su vida?”, escribió Asghari en su cuenta de Instagram.

En agosto pasado, Sam defendió a la intérprete de éxitos como Baby One More Time, quien tiene dos hijos, con su ex marido Kevin Federline, sobre sus publicaciones, describiendo las fotos como “bastante modestas”. “Para aclarar, mi esposa nunca ha publicado una selfie desnuda excepto de su trasero, que es bastante modesto en estos días. Todas las demás publicaciones eran desnudez implícita que se puede ver en cualquier anuncio de loción o jabón”, comentó Asghari.

A inicios de este 2022, su hijo Jayden alegó que su mamá estaba “tratando de llamar la atención” con sus publicaciones subidas de tono y esperaba que eventualmente se detuviera. “Es casi como si ella tuviera que poner algo en Instagram para llamar la atención. Esto ha continuado durante años y años y hay una gran posibilidad de que esto nunca se detenga realmente, pero espero yo, tal vez ella lo haga", dijo el hijo de la cantante.