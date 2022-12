El divertido blooper de Mariana Rodríguez que compartió con sus seguidores de Instagram

No hay nada que hoy no se comparta en las redes sociales. Contamos y mostramos todo lo que hacemos y lo que no a nuestros seguidores, incluso, si nos mandamos algún blooper divertido para hacer reír a los demás, y las celebridades públicas no son la excepción. Mariana Rodríguez, la Primera Dama de Nuevo León, protagonizó una confusión en sus stories cuando mostró su look para el baby shower de su primer hijo y una usuaria le advirtió que se había puesto el vestido al revés.

El círculo cercano de Mariana Rodríguez, primera dama del estado de Nuevo León, la está consintiendo como nunca, ahora que se acerca la Navidad y el Año Nuevo, pero más aún porque todos están muy emocionados de que pronto se convertirá en mamá por primera vez. A sus 27 años, Mariana experimenta esta gran dicha.

Mariana Rodríguez y Samuel García esperan su primera bebé, Mariel.

Rodríguez compartió ciertos detalles de su embarazo, quiso que sus seguidores supieran que ya tiene elegido cómo llamará a su bebé e incluso lo reveló; será Mariel, la influencer explicó que es una combinación del nombre de sus papás. Una de las maneras en la que sus familiares, amigos y colaboradores la están consintiendo es que realizaron ya dos baby shower. Mariana está cumpliendo este sueño de vida, aunque no ha sido nada sencillo ya que compartió, en otra ocasión, que el deseo de ser mamá había llegado, pero en ese momento perdió a su bebé. Ahora ha pasado por momentos complejos hasta poder alcanzar casi 7 meses de embarazo.

El primer baby shower que tuvo la esposa del gobernador Samuel García fue organizado por las presidentas de los DIF municipales. No está claro si Rodríguez ha tenido otros, pero en este caso sí compartió algunas imágenes de la manera en que las esposas de los ejecutivos municipales de Monterrey quisieron compartir con ella su felicidad.

Mariana Rodríguez protagonizó un blooper muy divertido que compartió en redes sociales con sus seguidores.

De ese primer festejo no hay más detalles que las instantáneas compartidas por Mariana. Pero quedó claro en aquel evento y en este segundo, que llevó la moda de maternidad a otro nivel con un vestido blanco que resaltó su baby bump y luego optó por un atuendo en color azul, aunque sucedió un detalle muy curioso. Rodríguez cometió el chistoso error de ponerse su vestido—de una de sus marcas favoritas: Zara— al revés. Pero como prácticamente todo lo que hace la primera dama neolonesa, su equivocación se convirtió en tendencia. La prenda tejida y que le llegaba a la pantorrilla, con cuello de tortuga y manga larga, tenía un pequeño escote.

Mariana se confundió y pensó que el detalle descubierto era para su espalda. Compartió varios videos en sus Insta Stories y una fans se dio cuenta que tenía puesto el vestido al revés; inmediatamente le preguntó si es que no había cometido algún error y lo abierto no debía mostrar un poco de su pecho.

Una seguidora le avisó a Mariana Rodríguez que se había puesto el vestido al revés.

Divertida compartió los mensajes de la mujer que le ayudó a percatarse de este pequeño, pero entretenido error de moda. Finalmente, también compartió capturas en las que mostró que había volteado la prenda y el escote en "V" se ve perfecto en su figura maternal. Combinó el outfit con aretes y unos tacones con plataforma.